बिहार में महिला को जिंदा चबा गया बाघ, परिवार को मिला सिर्फ पैर का एक टुकड़ा

बेतिया: पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के मटियारिया थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में गुरुवार शाम एक दुखद घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के गोबर्धना जंगल से निकले एक बाघ ने मवेशी चराने गई 60 वर्षीय उमछी देवी पर हमला कर उनकी जान ले ली.

जंगल के पास हुई दर्दनाक घटना: सोनबरसा गांव निवासी खेलावन महतो की पत्नी उमछी देवी गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे मवेशियों को चराने के लिए गांव से करीब 500 मीटर दूर द्वारदह नदी के पास गई थीं. इसी दौरान जंगल से निकले बाघ ने उन पर अचानक हमला कर दिया. बाघ ने उमछी देवी को बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया. आसपास मवेशी चरा रहे लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद बाघ जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक उमछी देवी की मौत हो चुकी थी.

परिवार को मिला सिर्फ पैर का एक टुकड़ा (ETV Bharat)

घटनास्थल पर भयावह दृश्य: परिजनों के अनुसार, बाघ ने उमछी देवी को लगभग 200 मीटर तक घसीटा. घटनास्थल पर केवल उनके फटे हुए कपड़े और एक पैर का हिस्सा ही मिला, जबकि शव का बाकी हिस्सा गायब था. इस दृश्य ने ग्रामीणों को और भी डरा दिया. आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे, तो बाघ पहले ही भाग चुका था.

"उमछी देवी लगभग 4:30 बजे शाम सोनबरसा गांव से उत्तर बोटाहवा सेमर के पास द्वारदह नदी के पास में मवेशी चारा रही थी. उसी क्रम मे जंगल से निकल कर बाघ ने हमला बोल दिया तथा हमले मे उमछी देवी को चीड़-फाड़ कर अपना निवाला बना लिया."-परिजन

वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही मटियारिया थाना पुलिस और गोबर्धना रेंज के रेंजर सत्यम शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन अधिकारियों ने बताया कि बाघ के पगमार्कों का विश्लेषण शुरू कर दिया गया है और उसकी तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने शव के अवशेषों को पोस्टमॉर्टम के लिए बेतिया के जीएमसीएच भेज दिया है.