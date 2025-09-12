बिहार में महिला को जिंदा चबा गया बाघ, परिवार को मिला सिर्फ पैर का एक टुकड़ा
बेतिया: पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के मटियारिया थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में गुरुवार शाम एक दुखद घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के गोबर्धना जंगल से निकले एक बाघ ने मवेशी चराने गई 60 वर्षीय उमछी देवी पर हमला कर उनकी जान ले ली.
जंगल के पास हुई दर्दनाक घटना: सोनबरसा गांव निवासी खेलावन महतो की पत्नी उमछी देवी गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे मवेशियों को चराने के लिए गांव से करीब 500 मीटर दूर द्वारदह नदी के पास गई थीं. इसी दौरान जंगल से निकले बाघ ने उन पर अचानक हमला कर दिया. बाघ ने उमछी देवी को बुरी तरह क्षत-विक्षत कर दिया. आसपास मवेशी चरा रहे लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद बाघ जंगल की ओर भाग गया, लेकिन तब तक उमछी देवी की मौत हो चुकी थी.
घटनास्थल पर भयावह दृश्य: परिजनों के अनुसार, बाघ ने उमछी देवी को लगभग 200 मीटर तक घसीटा. घटनास्थल पर केवल उनके फटे हुए कपड़े और एक पैर का हिस्सा ही मिला, जबकि शव का बाकी हिस्सा गायब था. इस दृश्य ने ग्रामीणों को और भी डरा दिया. आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे, तो बाघ पहले ही भाग चुका था.
"उमछी देवी लगभग 4:30 बजे शाम सोनबरसा गांव से उत्तर बोटाहवा सेमर के पास द्वारदह नदी के पास में मवेशी चारा रही थी. उसी क्रम मे जंगल से निकल कर बाघ ने हमला बोल दिया तथा हमले मे उमछी देवी को चीड़-फाड़ कर अपना निवाला बना लिया."-परिजन
वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही मटियारिया थाना पुलिस और गोबर्धना रेंज के रेंजर सत्यम शर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वन अधिकारियों ने बताया कि बाघ के पगमार्कों का विश्लेषण शुरू कर दिया गया है और उसकी तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस ने शव के अवशेषों को पोस्टमॉर्टम के लिए बेतिया के जीएमसीएच भेज दिया है.
"वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है. इस ताजा घटना ने सोनबरसा और आसपास के गांवों में दहशत फैला दी है. ग्रामीण अब जंगल के पास जाने से डर रहे हैं. लोगों से सतर्क रहने और जंगल के आसपास अकेले न जाने की सलाह दी है. साथ ही, बाघ को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा"- सत्यम शर्मा, रेंजर, गोबर्धना रेंज
बार-बार बाघों के हमले से बढ़ा गुस्सा: यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले 11 अगस्त 2025 को गोबर्धना रेंज के खैरहनी गांव में बाघ ने 65 वर्षीय किसान मथुरा महतो की जान ली थी. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने ग्रामीणों में वन विभाग के प्रति आक्रोश को बढ़ा दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण बाघ बार-बार गांवों में घुस रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है.
