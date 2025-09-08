ETV Bharat / state

रोहतक में दर्दनाक हादसा, मकान की छत गिरने से महिला की मौत, बारिश की वजह से जर्जर हो गया था मकान

रोहतक में मकान की छत गिरने से महिला की मौत हो गई. महिला अपने जर्जर मकान से दूसरे घर में सामान शिफ्ट कर रही थी.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2025 at 10:12 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 10:26 AM IST

रोहतक: हरियाणा में बाढ़ से भारी तबाही हो गई है. रोहतक में भी बड़ा हादसा हो गया. दरअसल, लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं. सीलन की वजह से अब घरों में दरारें आने लगी है. वहीं, जर्जर हुए मकान की छत गिरने से नेहरू कॉलोनी में दर्दनाक हादसा हो गया. 32 साल की महिला मलबे में दब गई और उसकी मौत हो गई. जिसके बाद आस-पड़ोस में अफरा-तफरी मच गई.

मलबे में दबने से महिला की मौत: मृत महिला की बेटी ने बताया कि "उसकी मां जर्जर हुए मकान से किराए के दूसरे मकान में सामान शिफ्ट कर रही थी. आखिरी सामान लेने जैसे ही महिला घर के अंदर गई. अचानक महिला के सिर पर छत मौत बनकर गिर गई". पड़ोसियों ने बताया कि "भारी बारिश की वजह से घर में दरारें आ गई थी. इसलिए महिला घर से सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर रही थी. महिला को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तब उसकी मौत हो चुकी थी".

रोहतक में दर्दनाक हादसा (Etv Bharat)

जर्जर मकान में आ गई थी दरारें: हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है. मृत महिला की सास ने बताया कि "मजदूरी का काम करते हैं और लगातार हो रही बारिश के कारण मकान जर्जर हो गया था, मकान में दरारें आ गई थी. इसलिए मकान से सारा सामान निकालकर किराए के घर में शिफ्ट करना था. मकान का ज्यादातर सामान शिफ्ट कर दिया था. लेकिन आखिरी सामान बचा था. जिसे लेने के लिए सुनहरी (मृत महिला) घर के अंदर गई थी. अचानक मकान की छत गिर गई और महिला की मौत हो गई.

Last Updated : September 8, 2025 at 10:26 AM IST

