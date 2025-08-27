रोहतास : बिहार के रोहतास से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां राजद विधायक फतेह बहादुर के बेटे की बर्थडे पार्टी के दौरान एक गरीब महिला की मौत हो गई. मौत के बाद भी विधायक पर पीड़ित परिवार की अनदेखी का आरोप लग रहा है. महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि विधायक मातम पुर्सी करना भी मुनासिब नहीं समझे.

बर्थडे पार्टी में हादसा : घटना पाली रोड स्थित बुद्धा विहार होटल की है. सोमवार को राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के बेटे का जन्मदिन समारोह आयोजित था. गरीबों के बीच मिठाई और साड़ी बांटने की सूचना पर 60 वर्षीय रुक्मणी देवी वहां पहुंची थीं. लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और रुक्मणी देवी गिरकर बेहोश हो गईं.

मृतक के पति (बीच में बैठे बुजुर्ग) (ETV Bharat)

इलाज के बावजूद नहीं बची जान : स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला के गिरने के बाद उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था. गार्ड की मदद से उसे पहचान कराया गया और टेंपो से निजी अस्पताल भेजा गया. हालत गंभीर होने पर अनुमंडल अस्पताल और फिर जिला अस्पताल से पीएमसीएच पटना रेफर किया गया. मंगलवार को महिला की मौत हो गई.

परिजनों का आरोप : मृतका के पति राजेंद्र सोनी ने कहा कि पत्नी साड़ी और मिठाई लेने गई थी, लेकिन उसकी जान चली गई. बेटी ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण मां का अंतिम संस्कार पटना में ही करना पड़ा.

मृत महिला की तस्वीर (ETV Bharat)

स्थानीय नेताओं का आक्रोश : राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रभारी रिंकू सोनी ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी और घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने प्रशासन से जांच और परिवार को मदद की मांग की.

''इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है. उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की जांच कराने की मांग करते है. मृतक महिला काफी गरीब थी उसे मदद मिलनी चाहिए.''- रिंकू सोनी, प्रभारी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

मृत महिला का घर (ETV Bharat)

विधायक की सफाई : विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि महिला होटल की सीढ़ियों पर गिर गई थी. गार्ड और कर्मियों ने उसे एसी रूम में रखा और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. महिला के मौत की जानकारी उन्हें बाद में मिली.

''आने के क्रम में होटल के सीढ़ी पर ही महिला गिरकर बेहोश हो गई थी. गार्ड एवं कर्मियों द्वारा महिला को उठाकर आराम के लिए पंखा एवं एसी रूम में रखा गया तथा परिजनों को सूचना दी गई. तत्काल इलाज के लिए महिला को टेंपो से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. महिला के मौत की जानकारी नहीं प्राप्त थी.''- फतेह बहादुर, राजद विधायक, डेहरी

ये भी पढ़ें-