रायपुर में घरेलू विवाद ने ली महिला की जान, पति से कलह के बाद उठाया आत्मघाती कदम
रायपुर में महिला थाने के सामने जानलेवा कदम उठाने वाली महिला वर्षा गोस्वामी की मौत हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 14, 2025 at 3:50 PM IST
रायपुर: मंगलवार 9 सितंबर को पुरानी बस्ती में एक महिला ने जानलेवा कदम उठा लिया. पति से विवाद के बाद उसने थाने के सामने खुद को आग लगा ली. इस घटना में महिला की रविवार 14 सितंबर को मौत हो गई. उसका डीकेएस अस्पताल में इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया.
महिला का पति से चल रहा था विवाद: पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि महिला का पति से विवाद चल रहा था. महिला का नाम वर्षा गोस्वामी है. वह मंगलवार 9 सितंबर साढ़े 12 बजे महिला थाने में अपने पति शिवम गोस्वामी से हुए विवाद को लेकर काउंसलिंग के लिए पहुंची थी. इसी दौरान अचानक उसने खुद को आग लगा ली. जैसे ही इस घटना के बारे में पुलिसकर्मियों और आस पास के लोगों को पता चला. उसे डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया.
70 फीसदी झुलसी थी महिला: महिला को गंभीर हालत में डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, उनके शरीर का लगभग 70 फीसदी हिस्सा झुलस चुका था. हालांकि अस्पताल की टीम ने सभी संभव प्रयास किए, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका.
पति की प्रताड़ना और घरेलू विवाद से थी परेशान: वर्षा गोस्वामी की शादी साल 2022 में रायपुर के कैलाशपुरी निवासी शिवम गोस्वामी के साथ हुई थी. उनकी दो बेटियां हैंय जानकारी के मुताबिक दंपत्ति के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे. वर्षा ने अपने पति के खिलाफ लगातार मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए. उसके बाद यह केस महिला थाने में ट्रांसफर हुआ.
घरेलू हिंसा और प्रताड़ना से तंग वर्षा ने पहले भी महिला आयोग और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.बावजूद इसके उसे कोई ठोस सुरक्षा नहीं मिल सकी. इस घटना ने एक बार फिर महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा के मुद्दे को उजागर किया है.