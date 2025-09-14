ETV Bharat / state

रायपुर में घरेलू विवाद ने ली महिला की जान, पति से कलह के बाद उठाया आत्मघाती कदम

रायपुर: मंगलवार 9 सितंबर को पुरानी बस्ती में एक महिला ने जानलेवा कदम उठा लिया. पति से विवाद के बाद उसने थाने के सामने खुद को आग लगा ली. इस घटना में महिला की रविवार 14 सितंबर को मौत हो गई. उसका डीकेएस अस्पताल में इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया.

महिला का पति से चल रहा था विवाद: पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि महिला का पति से विवाद चल रहा था. महिला का नाम वर्षा गोस्वामी है. वह मंगलवार 9 सितंबर साढ़े 12 बजे महिला थाने में अपने पति शिवम गोस्वामी से हुए विवाद को लेकर काउंसलिंग के लिए पहुंची थी. इसी दौरान अचानक उसने खुद को आग लगा ली. जैसे ही इस घटना के बारे में पुलिसकर्मियों और आस पास के लोगों को पता चला. उसे डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया.

70 फीसदी झुलसी थी महिला: महिला को गंभीर हालत में डीकेएस अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, उनके शरीर का लगभग 70 फीसदी हिस्सा झुलस चुका था. हालांकि अस्पताल की टीम ने सभी संभव प्रयास किए, लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका.