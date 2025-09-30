ETV Bharat / state

जौनपुर में अस्पताल में लगे वाटर कूलर से महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, पानी लेते समय लगा करंट

जौनपुर : कोतवाली थाना क्षेत्र में प्राइवेट अस्पताल में लगे वाटर कूलर से करंट लगने से महिला की मौत हो गई. महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया. मृतक की पहचान सुइथाकला क्षेत्र के नरीवा गांव की गुड़िया गौड़ (38) के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

नईगंज तिराहे के पास बेसमेंट में चल रहे ट्यूलिप हॉस्पिटल में गुड़िया अपनी सास लालती का इलाज कराने आई थी. परिजनों ने बताया, गुड़िया पानी भरने के लिए वाटर कूलर के पास गई थी, तभी करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतका के देवर संतोष गौड़ ने कहा कि वाटर कूलर में करंट आने की शिकायत पहले भी की गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया. यही लापरवाही उसकी भाभी की मौत का कारण बनी.

संतोष ने कहा कि घटना के बाद डॉक्टर भी समय पर समय पर नहीं आए. मौत की पुष्टि पुलिस के आने के बाद हुई. अगर डॉक्टर समय से आ जाते तो भाभी की जान बच सकती थी. परिवार ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है.