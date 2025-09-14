बिजनौर में गुलदार के हमले से महिला की मौत, परिजनों ने DFO दफ्तर पर लाश के साथ किया प्रदर्शन
एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने महिला के पति को समझाया और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
बिजनौर: जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के गांव इससोपुर में रविवार को एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया. इस हमले में खेत पर पति के साथ काम करने गई महिला की मौत हो गई. गुस्साए परिजनों ने डीएफओ कार्यालय पहुंचकर शव के साथ प्रदर्शन किया.
उन्होंने वहीं पर चिता सजा दी. बाद में प्रशासन ने गुलदार को पकड़ने का आश्वाशन दिया, तब जाकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
मीरा खेत में चारा काट रही थी: एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने कहा कि बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र गांव इससोपुर में गुलदार के हमले का मामला सामने आया था. महेंद्र सिंह की पत्नी मीरा खेत से चारा लेने गई थी. खेत में काम कर रही मीरा की गर्दन पर गुलदार ने हमला कर दिया.
डीएफओ दफ्तर पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन: इस हमले के बाद खेत पर काम कर रहे अन्य लोगों के शोर मचाने पर गुलदार भाग गया. गुस्साए ग्रामीण महिला के शव को डीएफओ दफ्तर लेकर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने डीएफओ ऑफिस में जमकर हंगामा किया.
मुरादाबाद, बरेली से वन विभाग की टीम बुलायी गयी: एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने कहा कि गुलदार के हमले से मीरा नाम की महिला की मौत की सूचना मिली थी. मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची थी. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने महिला के पति को समझाया और गुलदार को पकड़ने का आश्वासन दिया.
इसके बाद परिजन महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने को राजी हो गयी. पुलिस की टीम कानूनी कार्रवाई कर रही है. गुलदार को पकड़ने के लिए मुरादाबाद, बरेली से वन विभाग की टीम को बुलाया गया है.
