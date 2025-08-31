ETV Bharat / state

पलामू में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, डॉक्टर मौके से हुआ फरार, अस्पताल सील - WOMAN DEATH

पलामू में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया.

woman-dies-after-operation-in-palamu
शव के साथ मौजूद परिजन और ग्रामीण (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2025 at 12:28 PM IST

2 Min Read

पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई. इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर और संचालक दोनों मौके से फरार हो गए. प्रशासनिक टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है. वहीं, गुस्साए ग्रामीणों ने डालटनगंज-पांकी रोड को जाम कर दिया.

डॉक्टर की लापरवाही से पहले भी जा चुकी है जान

घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक डॉ शशिभूषण मेहता, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर पूनम टोप्पो थाना प्रभारी राजेश रंजन समेत कई टॉप अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान ग्रामीणों ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और पांकी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. डेढ़ महीने पहले भी पांकी में डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा और बच्चा की मौत हुई थी.

जानकारी देते विधायक और सिविल सर्जन (ETV BHARAT)

क्या है पूरा मामला

दरअसल, पांकी की पूनम देवी नाम की महिला ने एक वर्ष पहले पांकी के थाना रोड में संचालित एक अस्पताल में डॉक्टर एचएन झा से ऑपरेशन करवाया था. ऑपरेशन के बाद लगातार दर्द हो रहा था. शनिवार को एक बार फिर डॉक्टर ने पूनम का ऑपरेशन किया. ऑपरेशन के बाद उसकी हालत अचानक खराब होने लगी. जिसे बाद में डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया.

परिजन पूनम देवी को लेकर दूसरे अस्पताल चले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उन्होंने बताया कि महिला की मौत डेढ़ घंटा पहले ही हो चुकी है. परिजन वापस शव को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां से डॉक्टर फरार हो गया. जिसके बाद रविवार के अहले सुबह ग्रामीणों ने शव के साथ रोड जाम कर दिया.

जांच के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय टीम

विधायक डॉ शशिभूषण मेहता ने बताया कि विधानसभा में उन्होंने प्रश्न पूछा था, जिसमें कहा गया था कि इलाके में संचालित अधिकतर अस्पताल फर्जी हैं. ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उसकी टीम में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए. वहीं, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल को सील कर दिया गया है. पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई गई है.

ये भी पढ़ें: देवघर में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप

जर्जर सड़क के कारण नहीं पहुंची एम्बुलेंस, खाट पर लादकर मरीज को ले जाया गया अस्पताल, हुई मौत

नवजात की मौत के बाद भी वेंटिलेटर पर रखने का मामला: स्वास्थ्य मंत्री ने कठोर कार्रवाई की कही बात

पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र में ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत हो गई. इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर और संचालक दोनों मौके से फरार हो गए. प्रशासनिक टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया है. वहीं, गुस्साए ग्रामीणों ने डालटनगंज-पांकी रोड को जाम कर दिया.

डॉक्टर की लापरवाही से पहले भी जा चुकी है जान

घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक डॉ शशिभूषण मेहता, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर पूनम टोप्पो थाना प्रभारी राजेश रंजन समेत कई टॉप अधिकारी मौके पर पहुंचे. इस दौरान ग्रामीणों ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और पांकी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. डेढ़ महीने पहले भी पांकी में डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा और बच्चा की मौत हुई थी.

जानकारी देते विधायक और सिविल सर्जन (ETV BHARAT)

क्या है पूरा मामला

दरअसल, पांकी की पूनम देवी नाम की महिला ने एक वर्ष पहले पांकी के थाना रोड में संचालित एक अस्पताल में डॉक्टर एचएन झा से ऑपरेशन करवाया था. ऑपरेशन के बाद लगातार दर्द हो रहा था. शनिवार को एक बार फिर डॉक्टर ने पूनम का ऑपरेशन किया. ऑपरेशन के बाद उसकी हालत अचानक खराब होने लगी. जिसे बाद में डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया.

परिजन पूनम देवी को लेकर दूसरे अस्पताल चले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उन्होंने बताया कि महिला की मौत डेढ़ घंटा पहले ही हो चुकी है. परिजन वापस शव को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां से डॉक्टर फरार हो गया. जिसके बाद रविवार के अहले सुबह ग्रामीणों ने शव के साथ रोड जाम कर दिया.

जांच के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय टीम

विधायक डॉ शशिभूषण मेहता ने बताया कि विधानसभा में उन्होंने प्रश्न पूछा था, जिसमें कहा गया था कि इलाके में संचालित अधिकतर अस्पताल फर्जी हैं. ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उसकी टीम में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए. वहीं, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल को सील कर दिया गया है. पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तीन सदस्यीय टीम बनाई गई है.

ये भी पढ़ें: देवघर में प्रसव के बाद महिला की मौत, परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप

जर्जर सड़क के कारण नहीं पहुंची एम्बुलेंस, खाट पर लादकर मरीज को ले जाया गया अस्पताल, हुई मौत

नवजात की मौत के बाद भी वेंटिलेटर पर रखने का मामला: स्वास्थ्य मंत्री ने कठोर कार्रवाई की कही बात

For All Latest Updates

TAGGED:

पलामू में महिला की मौतPALAMUWOMAN DIED IN PALAMUWOMAN DEATH AFTER OPERATIONWOMAN DEATH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.