ETV Bharat / state

सर्पदंश से महिला की मौत; जिंदा करने का तांत्रिक का दावा फेल, 24 घंटे गोबर में दफनाया था - SITAPUR NEWS

सीतापुर सर्पदंश से महिला की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 12, 2025 at 7:19 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 8:37 AM IST 2 Min Read

सीतापुर: जिले में एक वृद्ध महिला को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद एक तांत्रिक ने महिला को जिंदा करने का दावा किया और कहा कि मेरी विधि से यह महिला 24 घंटे में जिंदा हो जाएगी. फिर क्या था, गांव वालों की भीड़ लग गई. तांत्रिक के कहने पर महिला को गोबर में दफन कर दिया गया. दावा था, कि 24 घंटे बाद महिला जी उठेगी. यह बातें आसपास के गांव तक पहुंची. चमत्कार देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. सबकी निगाह घड़ी की सूइयों पर रही. रात 9 बजते ही समय पूरा हुआ, महिला को गोबर से निकाला गया, लेकिन उसकी सांसें नहीं लौटी. परिजनों में चीख-पुकार मच गई. तमाश देखने वाले अंधविश्वास की बात कहते घर चले गए. घटना तंबौर थाना क्षेत्र के चकपुरवा गांव की है. जानकारी के मुताबिक, चकपुरवा गांव में गुरुवार को कलावती (60) पत्नी स्व. अर्जुन को एक जहरीले सांप ने काट लिया था. इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए बिसवां खुर्द गांव लेकर गए. वहां राहत न मिलने पर उसे बीसीएम हॉस्पिटल खैराबाद ले गए. परिजनों ने बताया बीसीएम के डॉक्टरों ने उसे देखकर कहा कि इनके शरीर मे अब कुछ नही है, इन्हें घर ले जाओ. डॉक्टरों के जवाब देने के बाद परिजन शव को घर ले आए. शाम को क्षेत्र का ही एक बाबा घर पहुंचा और मृत महिला को जिंदा करने की बात कही. इस पर परिजनों ने भरोसा हो गया. बाबा की बात मानकर मृत शरीर को रात 8 बजे गोबर से ढंक दिया गया. इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो वह भी गांव पहुंची.

सीतापुर: जिले में एक वृद्ध महिला को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद एक तांत्रिक ने महिला को जिंदा करने का दावा किया और कहा कि मेरी विधि से यह महिला 24 घंटे में जिंदा हो जाएगी. फिर क्या था, गांव वालों की भीड़ लग गई. तांत्रिक के कहने पर महिला को गोबर में दफन कर दिया गया. दावा था, कि 24 घंटे बाद महिला जी उठेगी. यह बातें आसपास के गांव तक पहुंची. चमत्कार देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. सबकी निगाह घड़ी की सूइयों पर रही. रात 9 बजते ही समय पूरा हुआ, महिला को गोबर से निकाला गया, लेकिन उसकी सांसें नहीं लौटी. परिजनों में चीख-पुकार मच गई. तमाश देखने वाले अंधविश्वास की बात कहते घर चले गए. घटना तंबौर थाना क्षेत्र के चकपुरवा गांव की है. जानकारी के मुताबिक, चकपुरवा गांव में गुरुवार को कलावती (60) पत्नी स्व. अर्जुन को एक जहरीले सांप ने काट लिया था. इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए बिसवां खुर्द गांव लेकर गए. वहां राहत न मिलने पर उसे बीसीएम हॉस्पिटल खैराबाद ले गए. परिजनों ने बताया बीसीएम के डॉक्टरों ने उसे देखकर कहा कि इनके शरीर मे अब कुछ नही है, इन्हें घर ले जाओ. डॉक्टरों के जवाब देने के बाद परिजन शव को घर ले आए. शाम को क्षेत्र का ही एक बाबा घर पहुंचा और मृत महिला को जिंदा करने की बात कही. इस पर परिजनों ने भरोसा हो गया. बाबा की बात मानकर मृत शरीर को रात 8 बजे गोबर से ढंक दिया गया. इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो वह भी गांव पहुंची. परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने. पुलिस बैरंग वापस लौट गई. बाबा कृपाल दास ने बताया कि 24 घंटे पूरे होने पर मृत महिला जीवित हो जाएगी. बाबा कृपालनाथ ने बताया कि वह हजरतपुर व इच्छा गांव स्थित कुटी में रहता है. बाबा के दावे के समय पूरा होने के बाद जब गोबर से महिला को निकाला गया तो वह मृत ही निकली. इसके बाद गांव वाले तरह-तरह की बातें बनाते नजर आए. वहीं, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल रहा. परिजनों ने इस मामले में बाबा को दोषी नहीं ठहराया है. यह भी पढे़ं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- जर्जर इमारत को गिराने का विरोध नहीं कर सकता किरायेदार, जीवन की सुरक्षा किरायेदारी अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण

Last Updated : July 12, 2025 at 8:37 AM IST