शिवपुरी में हैंडपंप से पानी भरने को लेकर हुए विवाद में ले ली महिला की जान, जहर देने का आरोप - WOMAN KILLED IN DISPUTE SHIVPURI

शिवपुरी के रन्नौद थानांतर्गत ग्राम पांडेपुर का मामला, हैंडपंप से पानी भरने पर हुए विवाद में महिला से घर में घुसकर मारपीट. जहर पिलाने का भी आरोप. मृतका के परिजनों ने गांव में उसके शव को रखकर किया प्रदर्शन.

WOMAN KILLED IN DISPUTE SHIVPURI
हैंडपंप से पानी भरने पर हुए विवाद में महिला से घर में घुसकर मारपीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 11:17 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 11:23 PM IST

शिवपुरी: हैंडपंप से पानी भरने के दौरान पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की एक महिला को उसके घर में घुसकर मारा-पीटा और फिर उसको जहर पिला दिया. महिला को उसके परिजन उपचार के लिए रन्नौद स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से उसे कोलारस रेफर कर दिया गया. कोलारस पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने फिलहाल महिला का पोस्टमार्टम करवा कर केस दर्ज कर लिया है. पीएम के बाद मृतका के स्वजनों ने गांव में उसके शव को रखकर प्रदर्शन भी किया. घटना के बाद से आरोपी फरार हैं.

शिवपुरी के रन्नौद थानांतर्गत ग्राम पांडेपुर का मामला, महिलाओं में पानी भरने को लेकर विवाद

जानकारी के अनुसार रन्नौद थानांतर्गत ग्राम पांडेपुर में बुधवार की शाम विमला(40 साल) पत्नी रामसिंह केवट गांव के हैंडपंप पर पानी भर रही थी. इसी दौरान गांव के रघुवीर चंदेल के परिवार की महिलाएं भी पानी भरने पहुंच गईं. दोनों पक्ष की महिलाओं में पानी भरने को लेकर विवाद हो गया जो मारपीट तक जा पहुंचा. रघुवीर पक्ष के लोगों ने विमला को मारना-पीटना शुरू कर दी. जब महिला के बेटी उसको बचाने के आई तो आरोपितों ने उसके साथ भी मारपीट की.

मृतका के परिजनों ने गांव में शव के रखकर किया प्रदर्शन

आरोप है कि आरोपितों विमला को जबरन जहर पिला दिया. हालत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. पीएम के उपरांत स्वजनों ने गांव में शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय गांव के रास्ते पर शव रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया.

इस मामले में कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष जय किशन मांझी का कहना था कि अगर मामले में आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तो अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा. मौके पर पहुंचे रन्नौद थाना प्रभारी अरविंद चौहान ने मृतका के परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर शव का अंतिम संस्कार कराया.

पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर कराया अंतिम संस्कार

मामले में रन्नौद थाना प्रभारी अरविंद चौहान ने कहा, "शव का पोस्टमार्टम कराकर मर्ग कायम कर लिया है. जांच के दौरान स्वजनों के बयानों व तथ्यों के आधार पर आरोपितों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

