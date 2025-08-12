हल्द्वानी: मानसून सीजन में सांप के काटने से दो महिलाओं की मौत हो गई. जबकि दूसरी ओर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला घर में रखे विषाक्त को दवा समझकर पी लिया. जहरीला पदार्थ पीने महिला की तबीयत बिगड़ने लगी आनन-फानन में परिवार वाले महिला को डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.

हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के बरेली रोड खन्ना फार्म निवासी 54 वर्षीय ईश्वरी देवी लंबे समय से बीमार चल रही थी.परिजन उनका उपचार करा रहे थे. परिजनों के मुताबिक बीते दिनों ईश्वरी देवी दवा लेने कमरे पर पहुंची. वहां कई अन्य दवाएं भी रखी थी, ऐसे में गलती से विषाक्त को दवा समझकर पी लिया. हालत बिगड़ने पर परिवार वाले उन्हें लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है.फिलहाल पुलिस महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है, पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.

मानसून में सांप काटने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं. सांप के काटने से सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दो महिलाओं की मौत हुई है. नैनीताल जनपद के ओखलकांडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत डालकन्या में खेत में गई एक युवती को सांप ने काट लिया. परिजन युवती को लेकर हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई. बेटी की मौत के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है किडालकन्या निवासी मंजू बुंगियाल (17) पुत्री कैलाश बुंगियाल रोजाना की तरह खेत में चारा काट रही थी, तभी जहरीले सांप ने उसके पैर में डस लिया.

मंजू इंटर कॉलेज भोलपुर में कक्षा 11वीं छात्रा थी. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है. रेंजर गौला रेंज हरीश टम्टा ने बताया कि वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को मुआयना दिया जाएगा. विभाग की ओर से मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है.वहीं रानीखेत निवासी महिला की सर्पदंश से इलाज के दौरान सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई. मेडिकल पुलिस चौकी इंचार्ज भूपेंद्र मेहता ने बताया कि रानीखेत के विशालकोट निवासी 35 वर्षीय ज्योत्सना देवी पत्नी 8 अगस्त को रसोई में खाना बना रही थी. इसी दौरान सांप ने उसके पैर पर काट लिया. परिजन उसे अल्मोड़ा लेकर एसटीएच पहुंचे, जहां महिला की मौत हो गई.शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.

पढ़ें-पहाड़ से गाड़ी में सफर कर शहर पहुंचा दुर्लभ प्रजाति का जहरीला सांप, लोगों के उड़े होश