शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस (Scrub Typhus) से एक 74 साल की महिला की मौत हो गई है. ये इस साल स्क्रब टाइफस से होने वाली दूसरी मौत है. कुमारसैन निवासी बुजुर्ग महिला को 22 अगस्त को मेडिसन वार्ड में एडमिट किया गया था. बीती सोमवार रात को बुजुर्ग महिला ने अंतिम सांस ली. आईजीएमसी में अब तक 176 मरीजों के स्क्रब टाइफस के टेस्ट किए गए हैं. जिनमें 56 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक दो मरीजों की मौत हो चुकी है.

"जुलाई-अगस्त महीने में सबसे ज्यादा मरीज स्क्रब टाइफस के आते हैं. बरसात होने के कारण घास ज्यादा उगती है, ऐसे में स्क्रब टाइफस का खतरा भी बढ़ जाता है. वहीं, स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी और पीएचसी को आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर कोई भी बुखार का मरीज आए और उसके शरीर पर लाल दाने हो तो तुरंत उसका स्क्रब टाइफस का टेस्ट करवाएं, ताकि समय से बीमारी का पता लगाया जा सके." - डॉ. राहुल राव, एमएस, आईजीएमसी शिमला

क्या है स्क्रब टाइफस?

स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरिया जनित रोग है. जो संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है. ये पिस्सू ज्यादातर खेतों, झाड़ियों और घास-फूस में पाए जाने वाले चूहों से मनुष्यों के शरीर में फैलता है.

स्क्रब टाइफस के लक्षण

104 से 105 तक डिग्री तक तेज बुखार आ सकता है.

जोड़ों में दर्द और कंपकंपी के साथ बुखार आना.

शरीर में अकड़न या शरीर का टूटा हुआ लगना.

गर्दन, बगल और कूल्हों के ऊपर गांठें (गिल्टियां)

पिस्सू के काटने से त्वचा पर जलन जैसा काला निशान

स्क्रब टाइफस के लक्षण (ETV Bharat GFX)

स्क्रब टाइफस से बचाव व सावधानियां?

आईजीएमसी शिमला के एमएस डॉ. राहुल राव ने बताया कि स्क्रब टाइफस रोग एक जीवाणु रिकिटेशिया के संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है. जो कि खेतों, झाड़ियों,व घास पतवार में रहने वाले चूहों में पनपता है. ये मानव शरीर में चमड़ी के जरीए फैलता है. इसके बाद तेज बुखार पैदा करता है, जिससे शरीर में अकड़न या शरीर टूटा हुआ सा लगता है. डॉ. राहुल ने बताया कि किस तरह से कुछ सावधानियां बरत कर स्क्रब टाइफस से बचाव किया जा सकता है.

स्क्रब टाइफस से सावधानियां (ETV Bharat GFX)

साफ-सफाई का ध्यान रखें.

आसपास के वातावरण को साफ रखें.

घर के चारों ओर घास, खरपतवार नहीं उगने दें.

कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें.

खेतों में काम करते समय टांगे, पांव व बाजू ढककर रखें.