समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा हो गया. विभूतिपुर थानाक्षेत्र के डीह बोरिया गांव में बिजली का करंट एक परिवार पर कहर बनकर टूटा. हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि परिवार के तीन लोग बुरी तरह झुलस गए.

चापाकल से पानी भरते समय हादसा : जानकारी के अनुसार चापाकल से पानी भरने के दौरान अचानक उसमें करंट आ गया. करंट लगते ही परिवार के चार लोग एक दूसरे को बचाने के चक्कर में एक के बाद एक झुलस गए.

महिला की मौत, तीन लोग गंभीर : डीह बोरिया वार्ड-13 निवासी वेद प्रकाश की पत्नी विंदुला देवी की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं उनका बेटा, बहन और छह माह का बच्चा गंभीर रूप से झुलस गए. सभी को नाजुक हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मोटर पंप बना हादसे की वजह : परिवार के सदस्यों के अनुसार चापाकल के पास ही मोटर पंप लगा था. मोटर से करंट आने के कारण ही यह हादसा हुआ. सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भीड़ जुट गई.

पुलिस और डीएसपी की पुष्टि : सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. रोसड़ा डीएसपी संजय सिन्हा ने बताया कि करंट लगने से एक महिला की मौत हुई है और तीन लोग झुलसे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जिले में बढ़ रहे करंट हादसे : गौरतलब है कि बीते दिनों जिले में करंट से लगातार लोगों की जान जा रही है. 17 अगस्त को भी विभूतिपुर के नरहन में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस हादसे में एक महिला और बच्ची गंभीर रूप से झुलसी थी.

''बिजली के करंट से एक महिला की मौत हो गयी है, वहीं परिवार के तीन सदस्य इसमें झुलझ गए हैं. मौके पर पुलिस पहुंच मामले की जांच में जुटी है.''- संजय सिन्हा, डीएसपी, रोसड़ा

