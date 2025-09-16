ETV Bharat / state

चंपावत में मकान का छज्जा गिरने से महिला की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

चंपावत जिले के टनकपुर स्थित अंबेडकर नगर में मकान का छज्जा गिरा, एक महिला की गई जान, परिवार में पसरा मातम

मृतक महिला
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2025

चंपावत: सीमांत चंपावत जिले के टनकपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां मकान का छज्जा गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. सूचना पर पहुंची टनकपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है. उधर, महिला की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

महिला के ऊपर गिरा मकान का छज्जा: टनकपुर के अंबेडकर नगर में मकान का छज्जा गिर गया. जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई. हादसा उस वक्त हुआ, महिला बाजार से अपने घर जा रही थी. घर जाने के दौरान अचानक एक मकान का छज्जा टूट कर महिला के ऊपर गिर गया. जिससे वो गंभीर घायल हो गईं. जिसे तत्काल उप जिला अस्पताल टनकपुर पहुंचाया गया. जहां जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, टनकपुर के अंबेडकर नगर निवासी राधा पाल पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र पाल (उम्र 45 वर्ष) सोमवार यानी 15 सितंबर की शाम बाजार से अपने घर अंबेडकर नगर जा रही थी. तभी अचानक घर के नजदीक ही एक मकान का छज्जा गिर गया. जिसकी चपेट में आने से राधा पाल गंभीर रूप से घायल हो गईं. जिसे स्थानीय लोग आनन-फानन में उपचार के लिए उप जिला अस्पताल लाए, लेकिन तब तक महिला की जान जा चुकी थी.

दिवंगत राधा पाल

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: वहीं, हादसे की सूचना पर पहुंची टनकपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी में रख दिया है. जिसका आज यानी 16 सितंबर को पोस्टमार्टम किया जाएगा. जिसके बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. फिलहाल, इस घटना के बाद परिजनों और मोहल्ले में शोक की लहर है.

बरसात में गिरासू और खंडहर भवन खतरनाक: बता दें कि बरसात के दौरान कच्चे या पुराने मकान खतरनाक साबित हो सकते हैं. कई जगहों पर तो गिरासू भवन खड़े हैं, जो हादसों को दावत दे रहे हैं. जहां किसी हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है. कई जगहों पर तो मकान के भरभराकर गिरने के मामले भी सामने आ चुके हैं. जिसमें लोग जान भी गंवा चुके हैं.

ऐसे में बरसात के दौरान कच्चे, पुराने और खंडहर मकानों से दूरी बनाकर रखें. कई जगहों पर तो दीवारें भी गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी है. पिछले साल भी सितंबर महीने में ही काशीपुर में देवी जागरण के दौरान मकान की दीवार गिरने से 12 महिलाएं घायल हो गईं थीं.

इससे पहले साल 2024 में भी डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून की पीछे की दीवार अचानक भरभरा गिर गई थी. जिसकी चपेट में भाई-बहन आ गए थे. जो गंभीर रूप से घायल हुए. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बहन ने दम तोड़ दिया था.

