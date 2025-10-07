करनाल में विदेश भेजने के नाम दो करोड़ से ज्यादी की ठगी, तनाव में महिला ने की खुदकुशी, पैसा मांगने पर थमाया था नकली सोना
Published : October 7, 2025 at 5:35 PM IST
करनाल: करनाल में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है. महिला से करोड़ों की ठगी की गई थी. सदमे में महिला ने खुदकुशी कर ली. महिला के परिजनों का आरोप है कि महिला और उसके परिवार के साथ अमेरिका में पीआर दिलाने और बिजनेस शुरू कराने के नाम पर 2 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी की गई थी.
पैसे मांगे तो थमा दिया नकली सोना: मृतका के परिजनों ने बताया कि, "जब परिवार ने ठग से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने गारंटी के तौर पर उन्हें 800 ग्राम सोना दिया. परिवार ने भरोसा कर सोना घर में रख लिया, लेकिन कुछ समय बाद जब घर में शादी की तैयारियों के दौरान सोना परखा गया तो पता चला कि वह पूरी तरह नकली था. इसी के बाद महिला सदमे में चली गई.
किरायेदार था ठग: मृतका की पहचान हरप्रीत कौर (56 वर्ष) निवासी करनाल के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक करीब 10 साल पहले उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा पुनीत नामक व्यक्ति को किराए पर दिया था. पुनीत ने खुद को विदेश भेजने वाला एजेंट बताया और भरोसा दिलाया कि वह परिवार को अमेरिका में सेटल करवा देगा. धीरे-धीरे विश्वास बढ़ा और परिवार ने उसे 2 करोड़ 35 लाख रुपए तक दे दिए.
शादी के वक्त खुला ठगी का राज :जब पीड़ित परिवार के घर में बेटी की शादी की तैयारियां शुरू हुईं तो परिवार ने वही सोना बेचने का सोचा जो आरोपी ने गारंटी के रूप में दिया था. लेकिन जब जौहरी के पास जांच कराई गई तो सामने आया कि पूरा सोना नकली था.यह खबर सुनते ही हरप्रीत कौर टूट गईं और मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगीं.
आरोपी दे रहा था धमकी:परिजनों का कहना है कि, "ठगी के बाद आरोपी लगातार धमकियां देने लगा. पैसे की मांग करने पर वह महिला और उसके परिवार के खिलाफ झूठी शिकायतें करने लगा और जान से मारने की धमकी दी."
घर में मिला महिला का शव: परिजनों की मानें तो सोमवार को जब परिवार ने देखा कि घर में हरप्रीत कौर का शव पड़ा हुआ है, तभी ठग फिर से उनके घर पहुंच गए. उन्होंने परिवार को धमकाते हुए कहा-“अभी तो एक ही मारी है, बाकी चारों को भी मार देंगे.” यह सुनकर परिवार दहशत में है.
पुलिस ने जांच शुरू किया: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. मंगलवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया.
परिजनों की मांग: वहीं, मृतका के परिवार ने साफ कहा है कि जब तक आरोपी पर FIR दर्ज नहीं होगी, वे चैन से नहीं बैठेंगे. उनका कहना है कि इस ठगी और मानसिक प्रताड़ना ने हरप्रीत कौर की जान ली है. आरोपी को सख्त सजा मिलनी चाहिए.
थाना प्रभारी का बयान: इस पूरे मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी रामलाल ने कहा, "महिला ने खुदकुशी की है. सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. शुरुआती जांच में यह साफ है कि महिला और उसके परिवार से विदेश भेजने के नाम पर ठगी की गई थी. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज आगे की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है. जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी." पुलिस की मानें तो आरोपी पहले भी ठगी के मामलों में पकड़ा जा चुका है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.
