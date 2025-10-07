ETV Bharat / state

करनाल में विदेश भेजने के नाम दो करोड़ से ज्यादी की ठगी, तनाव में महिला ने की खुदकुशी, पैसा मांगने पर थमाया था नकली सोना

करनाल: करनाल में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है. महिला से करोड़ों की ठगी की गई थी. सदमे में महिला ने खुदकुशी कर ली. महिला के परिजनों का आरोप है कि महिला और उसके परिवार के साथ अमेरिका में पीआर दिलाने और बिजनेस शुरू कराने के नाम पर 2 करोड़ 35 लाख रुपए की ठगी की गई थी. पैसे मांगे तो थमा दिया नकली सोना: मृतका के परिजनों ने बताया कि, "जब परिवार ने ठग से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने गारंटी के तौर पर उन्हें 800 ग्राम सोना दिया. परिवार ने भरोसा कर सोना घर में रख लिया, लेकिन कुछ समय बाद जब घर में शादी की तैयारियों के दौरान सोना परखा गया तो पता चला कि वह पूरी तरह नकली था. इसी के बाद महिला सदमे में चली गई. करनाल में करोड़ों की ठगी (ETV Bharat) किरायेदार था ठग: मृतका की पहचान हरप्रीत कौर (56 वर्ष) निवासी करनाल के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक करीब 10 साल पहले उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा पुनीत नामक व्यक्ति को किराए पर दिया था. पुनीत ने खुद को विदेश भेजने वाला एजेंट बताया और भरोसा दिलाया कि वह परिवार को अमेरिका में सेटल करवा देगा. धीरे-धीरे विश्वास बढ़ा और परिवार ने उसे 2 करोड़ 35 लाख रुपए तक दे दिए. शादी के वक्त खुला ठगी का राज :जब पीड़ित परिवार के घर में बेटी की शादी की तैयारियां शुरू हुईं तो परिवार ने वही सोना बेचने का सोचा जो आरोपी ने गारंटी के रूप में दिया था. लेकिन जब जौहरी के पास जांच कराई गई तो सामने आया कि पूरा सोना नकली था.यह खबर सुनते ही हरप्रीत कौर टूट गईं और मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगीं.