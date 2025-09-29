ETV Bharat / state

अपार्टमेंट के सातवें माले से गिरी महिला, तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, मौत

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से दो अलग-अलग दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं. दरअसल, रुड़की में एक महिला अपार्टमेंट के सातवें माले से गिर गई, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई. दूसरी तरफ कलियर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की कार की टक्कर लगने से मौत हो गई. घटना के बाद से दोनों मृतकों के परिवार में मातम पसरा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार रोड स्थित अपार्टमेंट में सातवें माले के फ्लैट में एक (60 वर्षीय) आशा पत्नी राजेंद्र खुराना अपने पति और बेटी के साथ रहती थी. जबकि उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है. बताया गया है कि मृतक महिला पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी. महिला रविवार की रात अपनी बालकोनी में पहुंची और अचानक ही गिर गई. जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचने लगी. शोर की आवाज सुनकर अपार्टमेंट के अन्य लोग भी इकठ्ठा हो गए, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली.

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष उपाध्याय ने मामले पर जानकारी दी.

उधर, रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार (40 वर्षीय) इकराम नामक शख्स मेहवड़ पुल से पैदल अपने घर की ओर जा रहा था. जैसे ही वह मेहवड़ के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में इकराम गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद उसकी मौत हो गई.