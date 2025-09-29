ETV Bharat / state

अपार्टमेंट के सातवें माले से गिरी महिला, तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, मौत

रुड़की में दो अलग-अलग हादसे में एक महिला और एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत.

WOMAN FALLS TO HER DEATH
रुड़की में दो अलग-अलग हादसे में एक महिला और एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 29, 2025 at 8:54 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से दो अलग-अलग दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं. दरअसल, रुड़की में एक महिला अपार्टमेंट के सातवें माले से गिर गई, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई. दूसरी तरफ कलियर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की कार की टक्कर लगने से मौत हो गई. घटना के बाद से दोनों मृतकों के परिवार में मातम पसरा हुआ है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार रोड स्थित अपार्टमेंट में सातवें माले के फ्लैट में एक (60 वर्षीय) आशा पत्नी राजेंद्र खुराना अपने पति और बेटी के साथ रहती थी. जबकि उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है. बताया गया है कि मृतक महिला पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रही थी. महिला रविवार की रात अपनी बालकोनी में पहुंची और अचानक ही गिर गई. जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मचने लगी. शोर की आवाज सुनकर अपार्टमेंट के अन्य लोग भी इकठ्ठा हो गए, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलते तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली.

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष उपाध्याय ने मामले पर जानकारी दी.

उधर, रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार (40 वर्षीय) इकराम नामक शख्स मेहवड़ पुल से पैदल अपने घर की ओर जा रहा था. जैसे ही वह मेहवड़ के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में इकराम गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

बताया गया है कि टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया गया. उधर, हादसे के बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखाई दिया. इकराम की अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. गांव के लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दिए जाने की मांग भी उठाई.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

