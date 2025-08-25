देवघर: देवघर के नगर थाना स्थित एक निजी अस्पताल में सोमवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब डिलीवरी करवाने आई गर्भवती महिला की मौत हो गई. इस संबंध में मृत महिला रवीना खातून के पति खुर्शीद आलम ने बताया कि रविवार को जब उसकी पत्नी को डिलीवरी पेन हुआ तो वह पत्नी को लेकर देवघर के निजी अस्पताल पहुंचे. इसी अस्पताल में शुरू से उनकी पत्नी का इलाज चल रहा था. रविवार को जब वह पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि आज ही इनकी डिलीवरी की जाएगी. इसके लिए मरीज को अस्पताल में एडमिट करवा दें.

बच्चे को जन्म देने के बाद बिगड़ी तबीयत

खुर्शीद आलम ने बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने पत्नी को अस्पताल में एडमिट करवा दिया और रविवार देर शाम उनकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म भी दिया. लेकिन प्रसव के बाद अचानक पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी. जिसके बाद डॉक्टरों ने जांच कर चार यूनिट ब्लड की जरूरत बताई. डॉक्टरों के कहने पर पति खुर्शीद आलम ने अपने अन्य परिजनों के साथ मिलकर चार यूनिट खून का इंतजाम किया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और आईसीयू में भर्ती कराने के लिए दूसरे निजी अस्पताल रेफर कर दिया.

हालत बिगड़ने पर रेफर किया, महिला की मौत

मृतका रवीना खातून के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को रेफर करने से पहले कहा था कि उनके साथ डॉक्टर और मेडिकल की टीम भी जाएगी, लेकिन उन्हें एक साधारण गाड़ी के माध्यम से भेज दिया गया और कोई भी डॉक्टर और मेडिकल की टीम उनके साथ नहीं गई. दूसरे निजी अस्पताल पहुंचने के बाद जब वहां पर उनका इलाज नहीं हुआ तो वे लोग आनन-फानन में मरीज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे. जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने जांच कर महिला को मृत घोषित कर दिया.

निजी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने निजी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. इधर, परिजनों के आक्रोश को देखते हुए निजी अस्पताल के डॉक्टर, कंपाउंडर और अन्य कर्मचारी घटना के कुछ देर बाद अस्पताल से फरार हो गए. काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलने के बाद अस्पताल प्रबंधन और मृत महिला के परिजनों के बीच में समझौता हुआ. जिसके बाद शव को मिट्टी देने के लिए अस्पताल से उठाया गया.वहीं पूरे घटनाक्रम पर ईटीवी भारत की टीम ने फोन के माध्यम से अस्पताल प्रबंधन का पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया.

मामले की होगी जांचः सिविल सर्जन

पूरे मामले पर देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है. पूरे मामले पर पदाधिकारी से रिपोर्ट ले रहे हैं. अपने स्तर से पूरे मामले की जांच भी करेंगे. यदि जांच में निजी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी.

