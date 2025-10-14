ETV Bharat / state

बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, टायर के नीचे सिर कुचलने से महिला की मौत, शव लेकर धरने पर बैठे परिजन

महिला के शव को लेकर परिजन कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

परिजनों से समझाइश करती पुलिस (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 5:32 PM IST

जयपुर: राजधानी के करधनी थाना इलाके में एक प्राइवेट बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर से स्कूटी सवार महिला और उसका बेटा सड़क पर गिर गए. बस के नीचे कुचलने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक महिला की पहचान वैजंती देवी के रूप में हुई है. हादसे में महिला का बेटा नितिन भी घायल हो गया. हादसे के बाद बस चालक बस को छोड़कर फरार हो गया. परिजन सड़क पर ही महिला के शव को लेकर धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलते ही करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया.

एसीपी झोटवाड़ा सुरेंद्र सिंह राणावत के मुताबिक मंगलवार दोपहर को करधनी थाना इलाके में बस की चपेट में आने से एक स्कूटी बेकाबू होकर गिर गई. स्कूटी पर सवार महिला की बस के नीचे कुचलने से मौत हो गई. स्कूटी चला रहे युवक को भी नीचे गिरने से चोटे लगी. सूचना मिलते ही करधनी थाना पुलिस और कालवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया. परिजन शव को लेकर सड़क पर बैठ गए. पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर कार्रवाई का आश्वासन दिया. पुलिस ने शव को कावंटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. बस को कब्जे में लेकर थाने पर पहुंचाया गया है. परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया जा रहा है.

पढ़ें: बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक और कार की टक्कर में दो की मौत, दो घायल

मृतक महिला के परिजन अमित ने बताया कि मां-बेटा स्कूटी पर बैठकर जा रहे थे. इस दौरान करधनी थाना इलाके में एक बस ने टक्कर मार दी. टक्कर लगने से स्कूटी पर सवार मां-बेटा सड़क पर गिर गए. बस के नीचे कुचलने से वैजंती देवी की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं उनका बेटा नितिन घायल हो गया. महिला का सिर कुचलने से क्षत-विक्षत हालत में हो गया. हादसे के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. ड्राइवर बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया. लोग सड़क पर ही कार्रवाई की मांग को लेकर शव के पास धरने पर बैठ गए. परिजनों ने घटना का विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की. परिजनों का आरोप है कि पुलिस की ओर से परिजनों के साथ बदसलूकी की गई. कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर बैठे परिजनों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई. लाठीचार्ज से भीड़ को खदेड़कर शव को एंबुलेंस में रखवाया गया.

