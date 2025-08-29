ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत, परिजनों में शोक की लहर - KHATIMA LIGHTNING WOMAN DIED

उत्तराखंड में आसमानी कहर जारी, उधम सिंह नगर में घर के बाहर पानी भर रही महिला पर गिरी बिजली, चंद सेकेंड में चली गई जान

KHATIMA LIGHTNING WOMAN DIED
आकाशीय बिजली से महिला की मौत (फोटो सोर्स- Family Member/ANI)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2025 at 5:20 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 5:49 PM IST

खटीमा: उत्तराखंड में आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है. कहीं बारिश से तबाही मची है तो कहीं मलबा लोगों की जान ले रहा है. इसके अलावा आसमानी बिजली भी जान ले रही है. खटीमा में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. महिला पर बिजली उस वक्त गिरी, जब सुबह के समय वो अपने घर के बाहर नल में पानी भरने गई थी.

आकाशीय बिजली के चपेट में आने से ठग्गो देवी की मौत: सीमांत क्षेत्र खटीमा में बीती देर रात से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. खटीमा नगर के कई इलाकों में जहां जलभराव की स्थिति बनी हुई है तो वहीं शुक्रवार यानी 29 अगस्त की सुबह आकाशीय बिजली के चपेट में आने से एक 39 वर्षीया महिला की दर्दनाक मौत हो गई.

घर के बाहर नल में भर रही थी पानी: जानकारी के मुताबिक, खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 कंजाबाग निवासी ठग्गो देवी पत्नी फिरता सिंह (उम्र 39 वर्ष) सुबह करीब साढ़े 6 बजे अपने घर के बाहर नल पर पानी भरने गई थीं. जहां अचानक जोरदार धमाके के साथ उन पर आकाशीय बिजली गिर गई. जिससे वो बुरी तरह से झुलस गई और चंद सेकेंड में उनकी मौके पर ही जान चली गई.

Thaggo Devi
मृतक ठग्गो देवी (फोटो सोर्स- Family Member)

वहीं, घटना के बाद ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए. इसके बाद महिला को आनन-फानन में 108 की मदद से सरकारी अस्पताल खटीमा ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने ठग्गो देवी को मृत करार दिया. इस बीच खटीमा कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. अब पंचनामा के साथ ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है.

अपने पीछे बेटा-बेटी छोड़ गई ठग्गो देवी: ठग्गो देवी के दो बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी आरती करीब 20 वर्ष और एक बेटा शिवा करीब 14 वर्ष का है. वहीं, ठग्गो देवी की मौत पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और रो-रो कर बुरा हाल है. इससे पहले भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की जान उधम सिंह नगर जिले में जा चुकी है.

lightning
आकाशीय बिजली (फोटो सोर्स- ANI)

आकाशीय बिजली चमकने पर क्या करें-

  1. घर के बाहर होने पर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करें. बिजली चमकने पर तत्काल किसी मजबूत इमारत या भवन या फिर पूरी तरह बंद वाहन में शरण लें.
  2. अगर बिजली चमकने के 30 सेकंड के भीतर गरज सुनाई दे तो खतरा पास है. ऐसे में तत्काल सुरक्षित स्थान पर जाएं.
  3. खुले मैदान, पेड़, तालाब, नदी या ऊंची जगहों से दूर हो जाएं. ये ज्यादा खतरनाक हैं. पेड़ों से दूर रहें. अकेले खड़े पेड़ या ऊंची संरचनाओं के नीचे न रुकें. क्योंकि, बिजली ऊंचाई पर गिरती है.
  4. खुले मैदानों से बचें. अगर आप मैदान में हैं तो झुककर बैठ जाएं, सिर नीचे रखें और जमीन से कम संपर्क बनाएं. इसके लिए पैरों को पास रखें.
  5. धातु से दूरी बनाएं. धातु की वस्तुओं छाता, गोल्फ क्लब, साइकिल आदि से दूर रहें. क्योंकि, ये बिजली को आकर्षित करती हैं.
  6. पानी से बचें. तालाब, नदी या गीले स्थानों से दूर रहें. क्योंकि, पानी बिजली का अच्छा चालक है.
  7. घर के अंदर रहने पर बिजली के उपकरण बंद करें. टीवी, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनप्लग करें.
  8. खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें. बिजली के तारों या पाइपों को न छुएं.
  9. आकाशीय बिजली चमकने के दौरान नहाने से बचें. बिजली गिरने के दौरान नल या शॉवर का उपयोग न करें. क्योंकि, धातु के पाइप बिजली का संचालन कर सकते हैं.
  10. आकाशीय बिजली से बचने के लिए घरों या ऊंची इमारतों में लाइटनिंग रॉड लगवाएं, जो बिजली को सुरक्षित रूप से जमीन तक ले जाता है.
  11. इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान देखें और गरज-चमक की चेतावनी पर ध्यान दें. अगर कोई बिजली की चपेट में आए तो तत्काल सीपीआर दें और मेडिकल मदद बुलाएं.

