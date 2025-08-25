रामनगर: सोमवार की दोपहर रामनगर में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. जानकारी के अनुसार, विकासखंड रामनगर के ग्राम पीरुमदारा के भवानीपुर इलाके में रहने वाली 35 वर्षीय लक्ष्मी रावत अपने घर में घरेलू कामकाज कर रही थीं. इसी दौरान उन्होंने पंखे का तार बिजली के प्लग में लगाने का प्रयास किया,तभी अचानक उन्हें तेज करंट लग गया. करंट लगने से महिला जोर से चीख पड़ी. जिससे घर के अन्य सदस्य घबरा गए और तुरंत उनकी ओर दौड़े.

परिजन जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि लक्ष्मी अचेत हो चुकी थीं,आनन-फानन में उन्हें तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया,लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद लक्ष्मी को मृत घोषित कर दिया. इस खबर के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. अचानक हुए इस हादसे से परिवारजन और रिश्तेदारों में कोहराम मच गया. डॉ. सलमान जो अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद थे. उन्होंने बताया महिला को अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी. उन्होंने कहा कि समय पर प्राथमिक उपचार भी मिलता तो शायद करंट का असर इतना गंभीर नहीं होता, लेकिन महिला को अस्पताल तक लाते-लाते देर हो गई.

वहीं मृतका के पति गोविंद सिंह रावत ने गमगीन स्वर में बताया कि उनकी पत्नी हमेशा घर के कामकाज में लगी रहती थी. वह सुबह से ही रसोई और अन्य कार्यों में व्यस्त थीं. दोपहर में बच्चों को आराम देने के लिए वह पंखा चलाना चाहती थीं. तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया. उन्होंने कहा सब कुछ चंद सेकंडों में खत्म हो गया और उनकी जिंदगी उजड़ गई. स्थानीय ग्रामीणों ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उनका कहना है कि बरसात के दिनों में अक्सर बिजली की वायरिंग और तार गीले हो जाते हैं. जिससे इस तरह के हादसे होने का खतरा बना रहता है. गांव के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्युत विभाग समय-समय पर गांवों की वायरिंग की जांच करे ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

पुलिस ने भी मामले की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया. फिलहाल घटना को दुर्घटना मानते हुए जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. लक्ष्मी रावत की मौत से पीरुमदारा क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. महिला के दो छोटे बच्चे हैं.जिनके सिर से मां का साया उठ गया है.

