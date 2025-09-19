ETV Bharat / state

फोन पर महिला की झूठी कहानी में फंस गए बीजेपी विधायक, सच्चाई सामने आने पर सब रह गए हैरान

हमीरपुर: विधानसभा क्षेत्र बड़सर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल को एक महिला ने झूठी कहानी सुनाकर ठग लिया. महिला ने फोन पर भावुक अंदाज में ऐसी कहानी बताई जिससे लखनपाल का भी दिल पसीज गया और उसके खाते में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए. बाद में पता चला कि महिला ने विधायक के साथ ठगी की है.

दरअसल महिला ने विधायक लखनपाल को किसी दूसरे व्यक्ति के नबंर से फोन किया और बड़े भावुक अंदाज में कहा कि मेरा बेटा गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है. इलाज के लिए तुरंत 10 हजार रुपये की जरूरत है. महिला ने यह भी कहा कि मेरे पास खुद का फोन नहीं है और मैं किसी और के फोन से कॉल कर रही हूं. लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहने वाले विधायक लखनपाल ने तुरंत 10 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करवा दी.

पति ने खोली पोल

वहीं, बाद में सच्चाई सामने आने पर पता चला कि महिला का बेटा न तो अस्पताल में भर्ती था और न ही बीमार था. असलियत ये थी कि महिला अपने लिए नया फोन खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे. जब इस मामले की खोजबीन हुई तो पता चला महिला ने बड़सर बाजार की एक दुकान से दुकानदार का फोन लेकर विधायक को कॉल किया और ये पूरा नाटक रच डाला. ये बात महिला के पति ने भी स्वीकार की है. महिला के ही पति ने इस मामले की पूरी जानकारी विधायक को दी थी. फिलहाल इस मामले में कोई कानून कार्रवाई नहीं की है.

विधायक ने जताई नाराजगी