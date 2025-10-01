ETV Bharat / state

महिला को हुई दुर्लभ बीमारी, विश्व में ऐसे केवल 50 मामले ही रिपोर्ट, जेएलएन अस्पताल में हुआ सफल इलाज

डॉ दीपक गर्ग ने बताया कि नागौर जिले की मेड़ता निवासी 44 वर्षीय महिला को बच्चेदानी में समस्या थी. उसने इसका ऑपरेशन करवाया था. इसके बाद महिला सैक्रोकॉल्पोपैक्सी स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस से ग्रसित हो गई थी. डॉ गर्ग ने बताया कि बीमारी से ग्रसित महिला को असहनीय दर्द होता था. महिला ने उपचार के लिए कई जगह पर दिखाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया. असहनीय दर्द और बीमारी के कारण महिला तनाव में थी. उसे आत्महत्या के विचार भी आने लगे थे.

अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के इतिहास में पहली बार एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित महिला के उपचार में सफलता हासिल की है. अस्पताल के पैलिएटिव केयर विभागाध्यक्ष डॉ दीपक गर्ग का दावा है कि इस दुर्लभ बीमारी के पूरे विश्व में करीब 50 मामले रिपोर्ट हुए हैं. इस दुर्लभ बीमारी को सैक्रोकॉल्पोपैक्सी स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस नाम से जाना जाता है.

लकवा होने का था खतरा: उन्होंने बताया कि इस बीमारी में महिला को पेल्विक एरिया में स्थित जाल से होते हुए कमर की रीड की हड्डी और डिस्क में इंफेक्शन फैल गया था. साथ ही हड्डी का गलना भी शुरू हो गया था. इस कारण मेरुरज्जु (स्पाइनल कॉर्ड) और दिमाग में इन्फेक्शन के साथ ही लकवा और विकलांगता का खतरा भी हो गया था. इतना ही नहीं डिस्क में खून का दौरा कम होने के कारण इलाज भी अत्यधिक जटिल हो गया था.

दुनिया में इस बीमारी के 50 केस रिपोर्ट: डॉ गर्ग बताते हैं कि विश्व में केवल 50 केस ही इस दुर्लभ बीमारी के रिपोर्ट हुए हैं. उन्होंने बताया कि राजकीय जनाना अस्पताल में गायनिक डॉ दीपाली जैन ने दुर्लभ बीमारी से ग्रसित इस महिला को अजमेर जेएलएन अस्पताल में रेफर किया था. जांच करने के बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 37 दिन तक उसका उपचार किया गया. उपचार के दौरान मरीज को अत्यधिक प्रभावित दर्द निवारक एवं अन्य दवाइयां दी गई. इसके अलावा मल्टी डिसीप्लिनरी अप्रोच से मरीज का इलाज किया गया. उन्होंने बताया कि उपचार के जरिए महिला को जटिल सर्जरी और स्थाई विकलांगता से भी बचाया गया. अब मरीज की हालत में पूरी तरह से सुधार है.

दुर्लभ बीमारी के सफल इलाज का यह मामला: जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ अनिल सामरिया ने बताया कि अस्पताल में इस तरह का यह पहला मामला है. उन्होंने कहा कि उपचार के बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है. डॉ सामरिया ने बताया कि दर्द निवारण एवं पैलिएटिव विभाग में अत्याधुनिक तकनीक यूएसजी, सीआर्म, नर्व ब्लॉक, पीआरपी, प्रोलॉथेरेपी के साथ न्यूनतम इनवेसिव पेन और स्पाइन इंटरवेंशन से सभी प्रकार के दर्द का निवारण और कैंसर, लकवा, सांस, हृदय, किडनी आदि इलाज बीमारी से ग्रसित मरीजों की रिलेटिव केयर की सुविधा उपलब्ध है. मां योजना के अंतर्गत मरीज को निशुल्क यहां उपचार दिया जाता है.