ETV Bharat / state

संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव, परिजनों ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार - WOMAN DEAD BODY FOUND

एम्बुलेंस से ले जाते हुए महिला का शव ( Etv Bharat )

By Published : April 8, 2025 at 9:49 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 10:08 AM IST 2 Min Read

चतरा: एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के लिपदा गांव की है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक मृतक महिला की पहचान सिमरिया थाना क्षेत्र निवासी सूदन पासवान की पत्नी मुखवा देवी के रूप में हुई है. घटना की जानकारी देते परिजन और एसडीपीओ (ETV BHARAT) महिला के पति ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार घटना के बाद मृतका के परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर छा गई. महिला के पति सूदन पासवान ने बताया कि घटना से कुछ घंटे पहले उनकी पत्नी घर से बाहर निकली थी. इसके बाद अचानक उनके शव मिलने की खबर मिली. पीड़ित पति सूदन ने पुलिस से गुहार लगाई है कि इस मामले की गहन जांच की जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि उनकी पत्नी की मौत हुई है या फिर हत्या.

Last Updated : April 8, 2025 at 10:08 AM IST