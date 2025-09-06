ETV Bharat / state

'मैं ससुराल नहीं जाऊंगी..', 180 फीट टावर पर चढ़ गयी महिला, पुलिस के छूटे पसीने

मोतिहारी में नवजात की मां 180 फीट टावर पर चढ़ गई और ससुराल जाने से इनकार करने लगी. पुलिस समझाने में जुटी, जानें पूरा मामला.

HIGH DRAMA IN MOTIHARI
मोतिहारी में मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2025 at 1:36 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में शनिवार को एक हैरान करने वाला हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. हरसिद्धि थाना क्षेत्र के हरसिद्धि बाजार की एक युवती 180 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई और आत्महत्या की धमकी देने लगी. इस घटना ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को नीचे उतारने की कोशिश में जुट गई.

10 दिन पहले हुआ बच्चे का जन्म: जानकारी के अनुसार, टावर पर चढ़ने वाली युवती ने 10 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है. शादी के बाद से वह अपने मायके में रह रही थी. उसके ससुराल वाले उसे अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन युवती ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया. इस मुद्दे पर तनाव इतना बढ़ गया कि उसने टावर पर चढ़ने का यह खतरनाक कदम उठा लिया.

HIGH DRAMA IN MOTIHARI
मोतिहारी में हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)

पंचायत भी नहीं निकाल पाई समाधान: इस मामले को सुलझाने के लिए स्थानीय स्तर पर पंचायत भी बुलाई गई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका. युवती का ससुराल जाने से इनकार और पारिवारिक विवाद ने स्थिति को और गंभीर बना दिया. टावर पर चढ़कर उसने स्पष्ट कहा कि अगर कोई उसे जबरदस्ती नीचे उतारने या पकड़ने की कोशिश करेगा, तो वह कूद जाएगी.

भीड़ ने बढ़ाई चुनौती: टावर के नीचे बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई है, जो इस घटना को देखने के लिए मौके पर पहुंची है. भीड़ के कारण पुलिस के लिए स्थिति को संभालना और चुनौतीपूर्ण हो गया है. करीब एक घंटे से यह तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, और लोग युवती के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं.

पुलिस का समझाने का प्रयास: घटना की सूचना मिलते ही हरसिद्धि थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थानाध्यक्ष सर्वेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम युवती को समझा-बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश कर रही है. थानाध्यक्ष ने बताया कि युवती को मनाने के लिए लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन वह नीचे आने को तैयार नहीं है. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी सावधानी बरत रही है.

HIGH DRAMA IN MOTIHARI
180 फीट टावर पर चढ़ गयी महिला (ETV Bharat)

क्या है टावर पर चढ़ने का कारण: थानाध्यक्ष सर्वेंद्र कुमार ने बताया कि युवती के नीचे उतरने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उसने टावर पर चढ़ने का फैसला क्यों लिया. फिलहाल पुलिस और स्थानीय प्रशासन की पूरी कोशिश है कि युवती को सुरक्षित नीचे उतारा जाए और इस मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए.

"पुलिस महिला को समझा-बुझाकर नीचे उतारने का प्रयास कर रही है. टावर के नीचे बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं. करीब एक घंटे से यह स्थिति बनी हुई है. महिला के नीचे उतरने के बाद ही टावर पर चढ़ने का कारण पता चल पाएगा."-सर्वेंद्र कुमार, हरसिद्धि थानाध्यक्ष

नोट- ये खबर लिखे जाने तक पुलिस द्वारा महिला को टावर से उतारने का प्रयास जारी था.

Last Updated : September 6, 2025 at 1:44 PM IST

