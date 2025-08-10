मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी जिले के पहाड़पुर थाना क्षेत्र के एकडेरवा गांव में शुक्रवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक महिला की जलकर मौत हो गई है. उसके भाई ने पति और ससुराल वालों पर जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगाया है. मृतका की पहचान एकडेरवा गांव के वार्ड नंबर 8 की रागनी के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले में मृतका के पति धीरज दुबे को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

भाई को किया गया था फोन: मृतका के भाई प्रेम ने बताया कि शुक्रवार शाम को उनके जीजा धीरज का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा, “तुम्हारी बहन रागनी बहुत झगड़ा कर रही है, जल्दी आ जाओ.” प्रेम ने तुरंत अपनी बहन के ससुराल की ओर रुख किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तो रागनी रसोई में जली हुई अवस्था में मृत पड़ी थी. प्रेम के अनुसार, धीरज ने उनसे पुलिस को सूचना न देने की गुहार लगाई और मामले को “मैनेज” करने की बात कही, लेकिन प्रेम ने तुरंत पुलिस को सूचित किया.

शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना: प्रेम ने बताया कि उनकी बहन रागनी की शादी 2014 में धीरज दुबे के साथ बड़े धूमधाम से हुई थी. शुरुआती वर्षों में सब ठीक रहा, लेकिन धीरज के छोटे भाइयों की शादी के बाद रागनी को ताने सुनने पड़ने लगे. ससुराल वाले उससे कहते थे, “तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आया, देखो दूसरों ने कितना सामान दिया.” इन तानों के साथ रागनी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.

ससुराल वालों पर हत्या का आरोप: प्रेम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रागनी को उसके ससुर, सास और दोनों गोतनों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था. उन्होंने दावा किया कि रसोई में कोई सामान बिखरा नहीं था, जो आत्महत्या की संभावना को नकारता है। प्रेम का मानना है कि उनकी बहन की पहले हत्या की गई और फिर शव को रसोई में ले जाकर जलाया गया ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके.

“अगर कोई व्यक्ति खुद को आग लगाता है, तो घबराहट में इधर-उधर भागता है, जिससे आसपास का सामान बिखर जाता है लेकिन रसोई में सब कुछ व्यवस्थित था. इससे साफ है कि मेरी बहन की हत्या कर उसे जलाया गया.” -प्रेम, मृतका का भाई

पति चलाता है किराना दुकान: मृतका का पति धीरज दुबे घर पर ही किराना दुकान चलाता है. दंपति के दो बेटे हैं, जिनमें एक की उम्र करीब 10 साल और दूसरे की ढाई साल है. प्रेम ने बताया कि धीरज के छोटे भाई अच्छी कमाई करते हैं, जिसके चलते उनकी पत्नियां रागनी पर रौब जमाती थी. रागनी को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग-थलग रखा जाता था, जिससे उसका मानसिक तनाव और बढ़ गया.

क्या कहती है पुलिस: पहाड़पुर थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि मृतका का शरीर 80 परसेंट तक जल चुका था और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत के सटीक कारण का पता चलेगा. पुलिस ने धीरज दुबे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

"थाना प्रभारी अजय कुमार कुमार ने कहा कि "युवती का शरीर 80 परसेंट जल गया था. पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर भेजा गया है. रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का खुलासा होगा. मृतका के पति धीरज दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ चल रही है और लोगों की गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी."- अजय कुमार, थाना प्रभारी, पहाड़पुर

ये भी पढ़ें-

महिला के नाक और मुंह से निकल रहा था खून, पुलिस ने पति को दबोचा

9 दिसंबर की रात क्या हुआ था? अतुल सुभाष केस में भाई ने बताई चौंकाने वाली बात

पत्नी करती थी टॉर्चर, बोली- मैं अब तुम्हें कोर्ट में देखूंगी, डर से पति ने दे दी जान