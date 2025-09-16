ETV Bharat / state

डीग में महिला की जलाकर हत्या, पुलिस के साथ झड़प, जानिए पूरा मामला

घटना की सूचना मिलने के बाद एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा और एसओ मनीष गुर्जर मौके पर पहुंचे. घटना की सूचना मिलने के बाद मृतका के परिजन डीग अस्पताल पहुंचे. उन्होंने मृतका के पति अशोक और उसके परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना के बाद गांव काकड़ा में पुलिस बल तैनात है.

डीग: जिले के खोह थाना क्षेत्र के गांव काकड़ा में एक महिला की मंगलवार दोपहर घर के पास बने गोबर के उपले के ढेर में जलाकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि ससुराल वाले शव को दाह संस्कार के लिए जाने लगे. इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजनों ने उसका विरोध किया. पुलिस को गांव में जाने से रोका गया. यहां तक कि पुलिस के साथ मारपीट भी की गई, लेकिन पुलिस श्मशान घाट पहुंच गई और शव को डीग अस्पताल ले गई. घटना के बाद महिला का पति फरार हो गया.

भाई ने दर्ज कराया हत्या का मामला : खोह थानाधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि सरला के भाई विक्रांत ने खोह थाने में उसके पति अशोक, ससुर सुखबीर सिंह, सास राजवती, देवर त्रिलोक, राजू, देवरानी पूजा पत्नी राजू और पूनम पत्नी मुकेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है.

पढ़ें: ऑनलाइन वीडियो गेम में हारने से हुआ लाखों का कर्जा, दादी ने टोका, तो पोते ने गला घोंटकर की हत्या

खोह थाना क्षेत्र के प्रभारी महेन्द्र शर्मा ने बताया कि मृतका सरला (42) का पीहर नगर के पास रोनिजा गांव में है. उसकी शादी 2005 में काकड़ा निवासी अशोक के साथ हुई थी. सरला की कोई संतान नहीं थी. मृतका सरला के भाई विक्रांत ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसकी बहन को बच्चे ना होने की वजह से ससुराल वाले आए दिन प्रताड़ित करते थे. पति भी मारपीट करता था.

पीहर वालों ने कई बार उन्हें समझाया, लेकिन कुछ दिन तक ठीक रहते थे. उसके बाद फिर वही मारपीट शुरू कर देते थे. विक्रांत ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि मंगलवार को अशोक ने उसकी बहन को गोबर के बिट्टों के ढेर (बिटोरा) में जला दिया और दाह संस्कार करने लग गया. इस बात का जब पीहर वालों को पता लगा तो वे ससुराल काकड़ा पहुंचे, लेकिन इससे पहले उसके शव को पुलिस डीग अस्पताल ले गई थी. मृतका सरला के दो भाई और तीन बहन हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.