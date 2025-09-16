ETV Bharat / state

लैंडस्लाइड की चपेट में आया मकान, महिला और कई मवेशी दबे, पहाड़ी से गिरा पत्थर, युवक की मौत

उत्तराखंड में बारिश के कारण पहाड़ का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है. जगह-जगह से आपदा की खबरें आ रही है.

Etv Bharat
लैंडस्लाइड की चपेट में आया मकान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 16, 2025 at 2:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पिथौरागढ़/विकासनगर: उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. बीती रात से हो रही बारिश के कारण पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है. पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट में दो मंजिला मकान लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया. मलबे के नीचे कई मवेशी और एक महिला दब गई. वहीं देहरादून के जिले के विकासनगर क्षेत्र में भी इसी तरह का हादसा हुआ. यहां पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से 22 साल के युवक की मौत हो गई.

मलबे के नीचे दबी महिला: जानकारी के मुताबिक डीडीहाट नगर पालिका के पोस्ट आफिस वार्ड की नई बस्ती के पास धर्मा देवी का दो मंजिला मकान है. बताया जा रहा है कि मकान के ऊपर सुबह भूस्खलन हुआ, जिस कारण मकान और गौशाला मलबे के नीचे दब गई. इस हादसे में धर्मा देवी की 50 साल की बहू जो गौशाला में थी, वह मलबे में दब गई है.

Didihat
मलबे के नीच दबी महिला. (ETV Bharat)

जानकारी मिलते ही एसडीएम खुशबू पांडे के नेतृत्व में पुलिस, एसडीएम और एसएसबी की टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया. जेसीबी मशीनों के माध्यम से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है.

Didihat
पहाड़ी से हुआ लैंडस्लाइड. (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि मलबे में महिला सहित जानवर दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है. वहीं धर्मा देवी के घर से लगा भूपाल सिंह के 6 कमरों का मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है. भूस्खलन होते ही भूपाल सिंह के परिवार के 6 सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई है.

Didihat
मलबे में अपनों को तलाशते परिजन. (ETV Bharat)

इधर पिथौरागढ़ जिले में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश जारी है. बारिश के कारण दो दर्जन से अधिक सडकें बंद है. वही डीडीहाट, धारचूला और मुनस्यारी के कई घर खतरे की जद में आ गये हैं.

चकराता में बाइक सवारों के ऊपर गिरा पत्थर: देहरादून जिले के चकराता में भी बड़ा हादसा हुआ. देहरादून से चार दोस्त अलग-अलग बाइकों पर चकराता घूमने के लिए गए थे. तभी कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर जजरेड पहाड़ी से आगे अचानक ऊपर से पत्थर गिरा. तभी पत्थर की चपेट में 22 साल विनय आ गया. पत्थर की चपेट में आने से विनय गंभीर रूप से घायल हो गया था.

विनय के दोस्त और स्थानीय लोग तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहिया लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ममता नेगी ने विनय को मृत घोषित कर दिया. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की. विनय दरेसी लुधियाना पंजाब का रहने वाला था, जो फिलहाल रायपुर आमवाला देहरादून में रहता था.

बता दें कि सोमवार को भी हरीपुर मीनस मोटर मार्ग पर सेब से लदा पिकअप लोडर वाहन भी मयार खड्ड के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आ गया था. इस हादसे में दो लोग गंभीर घायल हो गए थे. जिसमे से एक को हायर सेंटर रेफर किया गया था जबकि एक का इलाज विकासनगर अस्पताल मे चल रहा है.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUNG MAN DIED CHAKRATAWOMAN BURIED UNDER LANDSLIDEUTTARAKHAND HEAVY RAIN DISASTERडीडीहाट में बड़ा हादसाLANDSLIDE IN DIDIHAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.