ETV Bharat / state

मेरठ पुलिस का खुलासा; अवैध संबंध होने के शक में प्रेमी ने की हत्या, शराब पीने के बाद महिला को मारा चाकू

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, टीपीनगर थाना क्षेत्र में बीते 4 अक्टूबर को मिला था महिला का शव.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo credit: meerut police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 11:28 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 11:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : जिले के टीपीनगर थाना क्षेत्र में बीते 4 अक्टूबर को एक महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.



थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि पुलिस ने मनोज (50) से पूछताछ कि तो उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया. उसने बताया कि महिला से बीते 7 वर्ष से उसके संबंध थे. वह पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और घर पर बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाता था. इसी दौरान उसकी पहचान एक महिला से हुई, जिनके बच्चे उसके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे, वहीं मृतक महिला से भी उसका परिचय हो गया. उसने बताया कि धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गये.

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी की लगभग 8 साल पहले मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वह और महिला आपस में बात करने लगे और उनके बीच प्रेम संबंध बन गए. उसने बताया कि महिला शराब पीने की आदी थी और अन्य लोगों के साथ भी शराब पीती थी. जो कि उसे नागवार गुजरता था. उसने आरोप लगाया कि वह महिला को चाहने लगा था, जबकि वह उसके साथ भी बेवफाई किये जा रही थी. जिससे वह कुंठित औऱ गुस्से से भर जाता था.

उसने पुलिस को बताया कि महिला के अन्य लोगों से संबंध होने के संदेह में दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था. आरोपी ने तंग आकर प्लान बनाया कि वह बेवफाई बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए 4 अक्टूबर को दोनों ने साथ बैठकर रेलवे लाइन के पास पहले शराब पी. इस दौरान दोनों में कहासुनी हो गई और गुस्से में आकर उसने अपने पास रखे चाकू से महिला के गले पर वार करके उसकी हत्या कर दी. शव को झाड़ियों में फेंककर वह मौके से फरार हो गया. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उस चाकू को भी बरामद कर लिया.

यह भी पढ़ें : बरेली पुलिस का खुलासा; अवैध संबंधों में रोड़ा बनने पर शराब पिलाकर मामा की हत्या, काॅल डिटेल से खुला राज

Last Updated : October 7, 2025 at 11:40 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MEERUT POLICE MEERUT NEWSWOMAN LOVER WAS ARRESTEDUP CRIME NEWSMEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.