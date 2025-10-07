ETV Bharat / state

मेरठ पुलिस का खुलासा; अवैध संबंध होने के शक में प्रेमी ने की हत्या, शराब पीने के बाद महिला को मारा चाकू

मेरठ : जिले के टीपीनगर थाना क्षेत्र में बीते 4 अक्टूबर को एक महिला का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.







थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने बताया कि पुलिस ने मनोज (50) से पूछताछ कि तो उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया. उसने बताया कि महिला से बीते 7 वर्ष से उसके संबंध थे. वह पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और घर पर बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाता था. इसी दौरान उसकी पहचान एक महिला से हुई, जिनके बच्चे उसके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे, वहीं मृतक महिला से भी उसका परिचय हो गया. उसने बताया कि धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गये.

आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी की लगभग 8 साल पहले मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वह और महिला आपस में बात करने लगे और उनके बीच प्रेम संबंध बन गए. उसने बताया कि महिला शराब पीने की आदी थी और अन्य लोगों के साथ भी शराब पीती थी. जो कि उसे नागवार गुजरता था. उसने आरोप लगाया कि वह महिला को चाहने लगा था, जबकि वह उसके साथ भी बेवफाई किये जा रही थी. जिससे वह कुंठित औऱ गुस्से से भर जाता था.

