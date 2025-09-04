हल्द्वानी: गौला नदी के पुल के पास नदी में एक महिला की लाश मिलने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मुश्किल से नदी के बीच से पहली की लाश को रेस्क्यू किया है. मृतक महिला की शिनाख्त हो गई है. महिला भीमताल क्षेत्र से घास काटने के दौरान नदी में बह गई थी. पूरे मामले में पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.



बताया जा रहा की मृतक महिला ओखलकांडा ब्लाक के ग्राम सभा बड़ौन तोक के बसोटिया निवासी 50 वर्षीय तुलसी देवी पत्नी तेजराम के रूप में हुई. महिला मंगलवार को घर के पास ही बसोटिया नदी के पास घास काटने गई महिला जो लापता हो गई थी. लापता महिला के चप्पल और दराती नदी किनारे मिली थी. महिला की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चला रखा था.

ग्रामीणों ने भारी बारिश के दौरान बसोटिया नदी में महिला की बहने की आशंका जताई थी. जहां महिला का घटना स्थल से करीब 35 किलोमीटर दूर हल्द्वानी के गौला नदी में लाश मिली है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से गौला नदी के बीच-बीच बने टापू से उसकी लाश बरामद किया है. महिला का शव सड़ी गली अवस्था में बरामद हुई है. बताया जा रहा है कि लापता महिला की हाथ में 6 उंगलियां थी. जिससे उसकी पहचान हो सकी है.

नदी में शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों बनभूलपुरा पुलिस को दी.शव बीच नदी में फंसा होने के कारण पुलिस ने एसडीआरएफ को बुलाया गया. एसडीआरएफ की टीम ने गोता लगाकर शव को बाहर निकाला. शव बरामद होने के बाद मौके पर भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा भी समर्थकों के साथ पहुंचे. उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया. इस दौरान वार्ड 24 पार्षद सलीम सेफी, थाना बनभूलपुरा प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार समेत भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. शव को निकालने में ग्रामीणों ने पुलिस और एसडीआरएफ का सहयोग किया. महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना से परिजनों में मातम पसरा हुआ है. पूरे इलाके में गमगीन माहौल है.

