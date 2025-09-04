ETV Bharat / state

गौला नदी में सड़ी गली हालत में मिला महिला का शव, 6 उंगलियों ने खोला बड़ा राज - DEAD BODY IN GAULA RIVER

ग्रामीणों ने भारी बारिश के दौरान बसोटिया नदी में महिला की बहने की आशंका जताई थी.

DEAD BODY IN GAULA RIVER
गौला नदी में सड़ी गली हालत में मिला महिला का शव, (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 4, 2025 at 6:53 PM IST

2 Min Read

हल्द्वानी: गौला नदी के पुल के पास नदी में एक महिला की लाश मिलने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मुश्किल से नदी के बीच से पहली की लाश को रेस्क्यू किया है. मृतक महिला की शिनाख्त हो गई है. महिला भीमताल क्षेत्र से घास काटने के दौरान नदी में बह गई थी. पूरे मामले में पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

बताया जा रहा की मृतक महिला ओखलकांडा ब्लाक के ग्राम सभा बड़ौन तोक के बसोटिया निवासी 50 वर्षीय तुलसी देवी पत्नी तेजराम के रूप में हुई. महिला मंगलवार को घर के पास ही बसोटिया नदी के पास घास काटने गई महिला जो लापता हो गई थी. लापता महिला के चप्पल और दराती नदी किनारे मिली थी. महिला की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चला रखा था.

ग्रामीणों ने भारी बारिश के दौरान बसोटिया नदी में महिला की बहने की आशंका जताई थी. जहां महिला का घटना स्थल से करीब 35 किलोमीटर दूर हल्द्वानी के गौला नदी में लाश मिली है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से गौला नदी के बीच-बीच बने टापू से उसकी लाश बरामद किया है. महिला का शव सड़ी गली अवस्था में बरामद हुई है. बताया जा रहा है कि लापता महिला की हाथ में 6 उंगलियां थी. जिससे उसकी पहचान हो सकी है.

नदी में शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों बनभूलपुरा पुलिस को दी.शव बीच नदी में फंसा होने के कारण पुलिस ने एसडीआरएफ को बुलाया गया. एसडीआरएफ की टीम ने गोता लगाकर शव को बाहर निकाला. शव बरामद होने के बाद मौके पर भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा भी समर्थकों के साथ पहुंचे. उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया. इस दौरान वार्ड 24 पार्षद सलीम सेफी, थाना बनभूलपुरा प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार समेत भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. शव को निकालने में ग्रामीणों ने पुलिस और एसडीआरएफ का सहयोग किया. महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना से परिजनों में मातम पसरा हुआ है. पूरे इलाके में गमगीन माहौल है.

पढ़ें- चंपावत से सामने आई शर्मनाक तस्वीर! शव को डंडे में बांध कर 12 किमी पैदल चले ग्रामीण

पढ़ें- हरिद्वार: एंबुलेंस एंट्री को लेकर हॉस्पिटल में हंगामा, शव गोद में लेकर गेट तक गए परिजन, जानिए वजह

हल्द्वानी: गौला नदी के पुल के पास नदी में एक महिला की लाश मिलने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मुश्किल से नदी के बीच से पहली की लाश को रेस्क्यू किया है. मृतक महिला की शिनाख्त हो गई है. महिला भीमताल क्षेत्र से घास काटने के दौरान नदी में बह गई थी. पूरे मामले में पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

बताया जा रहा की मृतक महिला ओखलकांडा ब्लाक के ग्राम सभा बड़ौन तोक के बसोटिया निवासी 50 वर्षीय तुलसी देवी पत्नी तेजराम के रूप में हुई. महिला मंगलवार को घर के पास ही बसोटिया नदी के पास घास काटने गई महिला जो लापता हो गई थी. लापता महिला के चप्पल और दराती नदी किनारे मिली थी. महिला की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चला रखा था.

ग्रामीणों ने भारी बारिश के दौरान बसोटिया नदी में महिला की बहने की आशंका जताई थी. जहां महिला का घटना स्थल से करीब 35 किलोमीटर दूर हल्द्वानी के गौला नदी में लाश मिली है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम स्थानीय लोगों की मदद से गौला नदी के बीच-बीच बने टापू से उसकी लाश बरामद किया है. महिला का शव सड़ी गली अवस्था में बरामद हुई है. बताया जा रहा है कि लापता महिला की हाथ में 6 उंगलियां थी. जिससे उसकी पहचान हो सकी है.

नदी में शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों बनभूलपुरा पुलिस को दी.शव बीच नदी में फंसा होने के कारण पुलिस ने एसडीआरएफ को बुलाया गया. एसडीआरएफ की टीम ने गोता लगाकर शव को बाहर निकाला. शव बरामद होने के बाद मौके पर भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा भी समर्थकों के साथ पहुंचे. उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया. इस दौरान वार्ड 24 पार्षद सलीम सेफी, थाना बनभूलपुरा प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार समेत भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. शव को निकालने में ग्रामीणों ने पुलिस और एसडीआरएफ का सहयोग किया. महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना से परिजनों में मातम पसरा हुआ है. पूरे इलाके में गमगीन माहौल है.

पढ़ें- चंपावत से सामने आई शर्मनाक तस्वीर! शव को डंडे में बांध कर 12 किमी पैदल चले ग्रामीण

पढ़ें- हरिद्वार: एंबुलेंस एंट्री को लेकर हॉस्पिटल में हंगामा, शव गोद में लेकर गेट तक गए परिजन, जानिए वजह

For All Latest Updates

TAGGED:

गौला नदी में शवगौला नदी रेस्क्य अभियानगौला नदी में महिला का शवDEAD BODY IN GAULA RIVER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.