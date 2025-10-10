ETV Bharat / state

रेवाड़ी में करवा चौथ पर तालाब में मिला महिला का शव, संदिग्ध हालातों में हुई मौत

रेवाड़ी में करवा चौथ पर महिला की मौत हो गई है. मौत कैसे हुई अभी स्पष्ट नहीं है.

Woman body found in pond on Karwa Chauth in Rewari
रेवाड़ी में महिला की मौत की जांच करती पुलिस अधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 10, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
रेवाड़ीः शहर के ऐतिहासिक बाड़ा तालाब में पानी में तैरता हुआ एक 60 वर्षीय महिला का शव मिला है. शुक्रवार दोपहर रेवाड़ी शहर की डायल 112 की टीम के द्वारा तालाब में महिला के शव होने की जानकारी मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को बाहर निकाला. मृत महिला की पहचान बल्लू वाड़ा की रहने वाली 60 वर्षीय जमना देवी के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजनों ने की शव की पहचानः शहर थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने बताया कि "मृतक जमना देवी के दोनों बेटों ने शव की पहचान कर ली है. शहर के मोहल्ला बल्लू वाड़ा की रहने वाली 60 वर्षीय जमना देवी शुक्रवार की सुबह घर से अचानक निकल गई. उस वक्त महिला के दोनों बेटे सब्जी मंडी में काम करने गए हुए थे. वापस लौटने पर मां को घर पर नहीं पाकर खोजबीन की. काफी तलाश करने के बाद भी जब महिला का कुछ पता नहीं चल पाया तो बेटों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. इधर दोपहर करीब 12 बजे हनुमान मंदिर के पीछे बड़ा तालाब में किसी ने महिला का शव पानी में तैरता हुआ देख इसकी सूचना डायल 112 को दी. मौके पर पहुंची भाड़ावास गेट चौकी पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया है."

रेवाड़ी में करवा चौथ पर तालाब में मिला महिला का शव (Etv Bharat)

'मामले की जांच जारी है': शहर थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने बताया कि "महिला मानसिक रूप से परेशान थी. हालांकि तालाब तक कैसे पहुंची अभी इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है. महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. आगे सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी. इसके बाद ही मामला स्पष्ट हो पायेगा."

