रेवाड़ी में करवा चौथ पर तालाब में मिला महिला का शव, संदिग्ध हालातों में हुई मौत

रेवाड़ीः शहर के ऐतिहासिक बाड़ा तालाब में पानी में तैरता हुआ एक 60 वर्षीय महिला का शव मिला है. शुक्रवार दोपहर रेवाड़ी शहर की डायल 112 की टीम के द्वारा तालाब में महिला के शव होने की जानकारी मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को बाहर निकाला. मृत महिला की पहचान बल्लू वाड़ा की रहने वाली 60 वर्षीय जमना देवी के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजनों ने की शव की पहचानः शहर थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने बताया कि "मृतक जमना देवी के दोनों बेटों ने शव की पहचान कर ली है. शहर के मोहल्ला बल्लू वाड़ा की रहने वाली 60 वर्षीय जमना देवी शुक्रवार की सुबह घर से अचानक निकल गई. उस वक्त महिला के दोनों बेटे सब्जी मंडी में काम करने गए हुए थे. वापस लौटने पर मां को घर पर नहीं पाकर खोजबीन की. काफी तलाश करने के बाद भी जब महिला का कुछ पता नहीं चल पाया तो बेटों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई. इधर दोपहर करीब 12 बजे हनुमान मंदिर के पीछे बड़ा तालाब में किसी ने महिला का शव पानी में तैरता हुआ देख इसकी सूचना डायल 112 को दी. मौके पर पहुंची भाड़ावास गेट चौकी पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया है."