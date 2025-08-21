पलामू:जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के बुद्धू बिगहा गांव निवासी विधवा महिला माया कुंवर रातों-रात अमीर हो गईं. उनके बैंक खाते में 62,06,100 रुपये अचानक आ गए. महिला को कल्याण विभाग से एक हजार रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन मिलती है. महिला जब पेंशन निकालने बैंक गई तो पता चला की उसके खाते में होल्ड लगा दिया गया है.

एसबीआई हैदरनगर के शाखा प्रबंधक ओमप्रकाश ने कहा कि यह होल्ड तमिलनाडु साइबर विभाग द्वारा लगाया गया है. बैंक द्वारा जो पेपर महिला को दिया गया है उसमें उल्लेख है कि एनसीआरपी यूपीआई फ्रॉड की वजह से यह होल्ड लगाया गया है.

जानकारी देतीं माया कुंवर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में माया कुंवर ने बताया कि उसका सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक हजार रुपये खाता संख्या 33166565810 में आता है. महिला ने बताया कि उन्हें यह पैसा नहीं मिल रहा है. जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने बताया कि उनके अकाउंट में कहां से, कैसे और कितने रुपये आए हैं उन्हें कुछ पता नहीं है.

इस संबंध में एसबीआई हैदरनगर के शाखा प्रबंधक ओमप्रकाश ने बताया कि महिला को साइबर थाना से संपर्क करने के लिए कहा गया है. महिला ने बताया कि उन्होंने साइबर थाना मेदिनीनगर जाकर पूरी जानकारी दी. साइबर थाना से बताया गया कि बैंक खाते में होल्ड साइबर क्राइम थाना तमिलनाडु से लगाया गया है. इस मामले में यहां से कुछ नहीं हो सकता है.

फिलहाल महिला पेंशन के एक हजार रुपये निकालने के लिए परेशान है. जबकि उसके खाते में 62,06,100 रुपये अभी तक मौजूद हैं. महिला ने अब पलामू के डीसी से गुहार लगाई है कि उसे सिर्फ अपनी पेंशन की राशि चाहिए. उनके बैंक खाते में कहां से और कितने रुपये आए हैं उसे पता नहीं है.

