3 रुपये के लिए उपभोक्ता फोरम पहुंची महिला, 3000 रुपये का मिला मुआवजा

जानिए क्या है पूरा मामला: 21 वर्षीय जायरा अमीना ने शहर की एक बड़ी दुकान से 235 रुपए कीमत वाली चाय पत्ती खरीदी. बिलिंग के समय उनसे 238 रुपये वसूले गए. जब ग्राहक ने इसकी शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद महिला उपभोक्ता फोरम पहुंची. सुनवाई के बाद फोरम ने माना कि यह अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी का मामला है.

बिलासपुर: समय के साथ साथ लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं. इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में देखने को मिला. 3 रुपये जिसे अक्सर लोग छोटी मोटी रकम कहकर छोड़ देते हैं, उस तीन रुपये के लिए एक महिला उपभोक्ता फोरम पहुंच गई. जहां से उसे 3 हजार रुपये मुआवजा दिलाया गया.

उपभोक्ता फोरम ने सुनाया ये फैसला: आयोग ने कंपनी को आदेश दिया कि ग्राहक से 3 रुपये ज्यादा राशि वसूलने पर उसे रकम लौटानी होगी और साथ ही हर्जाने की राशि 2 हजार और 1 हजार वाद खर्च भी चुकाना होगा.

उपभोक्ता फोरम के सदस्य आलोक पांडेय ने पूरे घटनाक्रम और आयोग के फैसले के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एमआरपी से 3 रुपये ज्यादा वसूलने को लेकर महिला ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और मामला पेश किया.

उपभोक्ता फोरम पहुंची महिला (ETV Bharat Chhattisgarh)

45 दिन में 3 हजार नहीं लौटाने पर देना होगा ब्याज: इस मामले में सुनवाई के दौरान उपभोक्ता फोरम ने माना कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार पैकेड सामान में एमआरपी से ज्यादा वसूल नहीं किया जा सकता. चार महीने में फैसला सुनाते हुए उभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया. आयोग ने महिला से 3 रुपये अतिरिक्त लेने पर 3000 रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है. 45 दिन के अंदर यदि ये पैसे नहीं दिए जाते हैं तो इसके बाद की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ महिला को लौटाने पड़ेंगे.