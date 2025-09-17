ETV Bharat / state

पत्नी ने प्रेमी संग साजिश रच पति की कराई हत्या, हसबैंड के शराब पीने की लत से थी परेशान

कोडरमा में महिला ने प्रेमी संग मिलकर अपने पति की हत्या कर दी. पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.

WOMAN MURDERED HER HUSBAND
मृतक की फाइल तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोडरमा: तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत विरसोडीह पंचायत के जमकट्टी गांव में एक युवक का शव खेत से बरामद किया गया. मृतक की पहचान चमगुदो खुर्द निवासी 30 वर्षीय गोवर्धन साव उर्फ मोदी साव के रूप में की गई. शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए.

घटना के बाद कोडरमा मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह व तिलैया डैम ओपी प्रभारी प्रेम कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की.

पुलिस ने मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर गांव के ही अजय पासवान नामक एक युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की. पुलिसिया पूछताछ में अजय पासवान ने कबूल किया कि उसने अपने चचेरे भाई अनिकेत पासवान के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया हैं. उसने बताया कि यह सब उसने गोवर्धन की पत्नी के कहने पर ही किया हैं.

उसने बताया कि उसके और गोवर्धन की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे. गोवर्धन की पत्नी ने उसे बताया था कि वो आए दिन शराब पीकर घर आता है और उसके साथ मारपीट किया करता है, जिससे वह तंग आ चुकी हैं. उसने बताया कि गोवर्धन के व्यवहार से उसकी पत्नी हमेशा परेशान रहती थी और उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

अजय और उसका भाई पहले गोवर्धन को सिंगारडीह की ओर ले गया और उसकी हत्या कर दी. इधर अजय के बयान के बाद पुलिस ने उसके भाई अनिकेत व मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है.

घटना को लेकर पुलिसिया जांच में मृतक की पत्नी और दो अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया है. घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच में यह बात सामने आ रही हैं कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या कराई है.-ः रतिभान सिंह, मुख्यालय डीएसपी, कोडरमा

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER IN KODERMAकोडरमा में हत्यामहिला ने की हत्याWIFE KILLED HUSBANDWOMAN MURDERED HER HUSBAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.