पत्नी ने प्रेमी संग साजिश रच पति की कराई हत्या, हसबैंड के शराब पीने की लत से थी परेशान

कोडरमा: तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत विरसोडीह पंचायत के जमकट्टी गांव में एक युवक का शव खेत से बरामद किया गया. मृतक की पहचान चमगुदो खुर्द निवासी 30 वर्षीय गोवर्धन साव उर्फ मोदी साव के रूप में की गई. शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए.

घटना के बाद कोडरमा मुख्यालय डीएसपी रतिभान सिंह व तिलैया डैम ओपी प्रभारी प्रेम कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की.

पुलिस ने मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर गांव के ही अजय पासवान नामक एक युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की. पुलिसिया पूछताछ में अजय पासवान ने कबूल किया कि उसने अपने चचेरे भाई अनिकेत पासवान के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया हैं. उसने बताया कि यह सब उसने गोवर्धन की पत्नी के कहने पर ही किया हैं.

उसने बताया कि उसके और गोवर्धन की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे. गोवर्धन की पत्नी ने उसे बताया था कि वो आए दिन शराब पीकर घर आता है और उसके साथ मारपीट किया करता है, जिससे वह तंग आ चुकी हैं. उसने बताया कि गोवर्धन के व्यवहार से उसकी पत्नी हमेशा परेशान रहती थी और उसने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

अजय और उसका भाई पहले गोवर्धन को सिंगारडीह की ओर ले गया और उसकी हत्या कर दी. इधर अजय के बयान के बाद पुलिस ने उसके भाई अनिकेत व मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है.



घटना को लेकर पुलिसिया जांच में मृतक की पत्नी और दो अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया है. घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच में यह बात सामने आ रही हैं कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या कराई है.-ः रतिभान सिंह, मुख्यालय डीएसपी, कोडरमा