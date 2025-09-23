ETV Bharat / state

कैथल के अस्पताल में भर्ती महिला के साथ छेड़छाड़, प्राइवेट पार्ट्स छूने का आरोप

कैथल : हरियाणा के कैथल में एक निजी अस्पताल में भर्ती महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है.

महिला के प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़: पीड़ित महिला का आरोप है कि अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के सदस्य ने ICU में पर्दा डालकर उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की. इसी दौरान वो होश में आई और चिल्लाने लगी और पूरी घटना अपने परिजनों को बताई. इसके बाद परिजनों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया.

कैथल के अस्पताल में भर्ती महिला के साथ छेड़छाड़, जानें डीएसपी ने क्या कहा (Etv Bharat)

अस्पताल में पुलिस तैनात: माहौल को बिगड़ता देख अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. मौके पर पहुंचे DSP गुरविंदर सिंह ने बताया कि "अस्पताल में एक महिला बच्चे की डिलीवरी के बाद अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी. इस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिली है जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है."