घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी बनाई, पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार

उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोपी ने घर में घुसकर पीड़िता के साथ ये हरकत की.

haldwani
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2025 at 4:39 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़ित महिला ने हल्द्वानी कोतवाली में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार: पीड़िता की तरफ से पुलिस को दी गई तहरीर में रेप के साथ-साथ अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे धमकी देता है कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वो उसके अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर देगा.

घर में घुसकर किया दुष्कर्म: हल्द्वानी कोतवाली पुलिस के मुताबिक महिला विवाहित है. महिला ने अपनी तहरीर में बताया है कि उसका पति श्रमिक हैं. वह घर पर अपनी बेटी के साथ रहती है. कुछ दिन पहले वह घर पर अकेली थी. इसी बीच नई बस्ती वार्ड-27 निवासी एक युवक उसके घर में घुस गया.

अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर भागा: आरोप है कि युवक ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर भाग गया. युवक अब उसे फोटो-वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दे रहा है. साथ ही संबंध बनाने का दबाव डाल रहा है.

परिवार को धमका भी रहा आरोपी: महिला का आरोप है कि आरोपी उसे काफी दिनों से परेशान कर है. अश्लील वीडियो बनाकर अब उसको ब्लैकमेल भी कर रहा है. महिला का कहना है कि आरोपी अब उसको और उसके परिवार को धमका भी रहा है. महिला का कहना है कि घटना के बाद से उसके शादीशुदा जीवन में परेशानी बढ़ गई है. परिवार वाले भी अब उसको गलत दृष्टि से देख रहे हैं. आरोपी युवक काफी दिनों से उसको परेशान कर रहा था. आरोपी लगातार उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है. बीते दिनों भी आरोपी ने घर में घुसकर फिर से उसके साथ रेप किया.

महिला का कहना है कि पहले समाज कि डर से वह चुप रही, लेकिन युवक फिर से उसको ब्लैकमेल करने लगा. पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है. पूरे मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल आरोपी फरार चल रहा है. आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है. आरोपी के परिवार वालों से उसके बारे में पूछताछ की जा रही है.

