ETV Bharat / state

बहराइच में भेड़िए का हमला तेज, 24 घंटे में 5 घायल, वन विभाग की टीम तलाश में जुटी

बहराइच: जिले में कैसरगंज तहसील के फखरपुर ब्लॉक में एक बार फिर भेड़िए का आतंक लौट आया है. पिछले 24 घंटों में भेड़िए ने चार महिलाओं और एक अन्य को हमले में घायल कर दिया है. गांवों में भेड़िए के लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत है. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम भेड़िए की तलाश में जुट गई है.

महिला पर अचानक किया हमलाः ग्रामीणों के मुताबिक फखरपुर ब्लॉक के वजीरगंज में बुधवार सुबह भेड़िए ने चार लोगों पर हमला कर घायल कर दिया. 35 वर्षीय फर्मीदा अपने घर के बरामदे में बच्चे के साथ सो रही थी. इसी दौरान भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया. चीख सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू किया तो भेड़िया वहां से भाग गया.

कुछ देर बाद 60 वर्षीय आयशा के घर भेड़िया पहुंच गया और उसने हमला कर दिया. उनकी चीख-पुकार सुनकर परिजन लाठी डंडा लेकर दौड़े तो भेड़िया गन्ने के खेत की तरफ भाग गया. वहीं, गांव में ही 45 वर्षीय नसरीन अपने घर के बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी, तभी भेड़िए ने उनपर हमला कर दिया. शोर सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने हांका लगाया तो भेड़िया वहां से भाग गया. ग्रामीणों की मानें तो 50 वर्षीय मन्नान पुत्र कोलाई खान अपने घर के बाहर कुछ काम कर रहे थे. इसी दौरान उन पर भी भेड़िये ने हमला कर दिया.



वहीं, बुधवार की देश शाम कोनिया ग्राम में 45 वर्षीय हरदेई खेत गईं थी तभी भेड़िये ने उन पर हमला कर दिया. हमले में उनका बाया हाथ जख्मी हो गया. शोर सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने जब हांका लगाया तब वह भागा.



वन विभाग की टीम तलाश में जुटीः इस बारे में प्रभागीय वन अधिकारी डॉ. राम सिंह यादव ने कहा कि जंगली जानवर को पकड़ने के लिए कई टीमों को लगाया गया है. जगह-जगह पिंजरे भी लगे हुए हैं. लगातार टीम गस्त भी कर रही है.

