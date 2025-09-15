ETV Bharat / state

बहराइच में पहले भेड़िया, अब तेंदुए का भी आतंक; बुजुर्ग महिला पर हमला कर घसीटा, बच्चे पर लगाई घात, शोर सुनकर भागा

बहराइच में तेंदुए ने एक वृद्ध महिला और दो मवेशियों पर हमला कर घायल कर दिया.

बहराइच में भेड़िए के बाद अब तेंदुए का आतंक
बहराइच में भेड़िए के बाद अब तेंदुए का आतंक (Photo Credit; ETV Bharat)


By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 8:02 AM IST

2 Min Read
बहराइच: जिले में भेड़िये का आतंक कम नहीं हुआ था कि अब तेंदुए ने भी दहशत फैला दी है. तेंदुए ने तीन अलग-अलग जगहों पर हमले किए हैँ. इसमें एक वृद्ध महिला घायल हो गई है. इसके अलावा घर के बाहर बंधी बकरी को भी तेंदुए ने शिकार बनाने की कोशिश की. तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है. लोग लाठी-डंडे लेकर रात में पहरा दे रहे हैं.

बहराइच में भेड़िए के बाद अब तेंदुए का आतंक (Photo Credit; ETV Bharat)

बहराइच में पिछले कुछ दिनों ने भेड़िए ने आतंक मचा रखा है. इसमें दो बच्चियों की मौत तक हो चुकी है. अभी तक आदमखोर भेड़िया पकड़ा नहीं जा सका है. अब तेंदुए ने दस्तक दे दी है. कैसरगंज थाना क्षेत्र के चंदीदास पुरवा नंदवल ग्राम में घर के बाहर रविवार को पानी भर रही 60 वर्षीय चंद्रा देवी पत्नी भगेलु पर तेंदुए ने हमला कर दिया. तेंदुआ ने करीब 50 मीटर तक महिला को घसीटा. चीख पुकार सुन दौड़े परिजनों ने लाठी-डंडे लेकर हांका लगना शुरू किया तो तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया.

दूसरी ओर दयाराम पुरवा की रहने वाली राजरानी ने बताया कि खेत की ओर से आए तेंदुए ने उनके बच्चे पर हमले की कोशिश की, लेकिन सभी लोगों के मौजूद होने के चलते वह बच गया. वहीं, बलराज पुरवा के रहने वाले प्रहलाद चौहान की घर के बाहर बंधी बकरी पर तेंदुए ने हमला कर दिया. इसी गांव के रहने वाले एक अन्य किसान के मवेशी पर भी हमलाकर तेंदुआ ने उसे घायल कर दिया.

ग्रामीणों ने बताया कि बीते एक सप्ताह से भेड़िये के हमले जारी है. जिसमें दो बच्चियों की जान जा चुकी है, जबकि पांच लोग घायल हैं. वन विभाग की ओर से कई स्थानों पर पिंजरे व जाल लगाए गए हैं, कोई सफलता नहीं मिली है.

प्रभागीय वनाधिकारी डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि लगातार बढ़ते हम लोग को देखते हुए गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर समेत बंगाल व भोपाल की टीमें पूरे इलाके में गश्त कर रही हैं. बंगाल व भोपाल की टीम के जो एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा ड्रोन व थर्मल कैमरे भी लगाए गए हैं. कई जगहों पर जाल बिछाया गया है.

