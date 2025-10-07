ETV Bharat / state

बहराइच में भेड़िये का फिर हमला; 4 साल की बच्ची को मुंह में दबाकर भागा, घरवालों ने पीछा कर छुड़ाया

घटना सोमवार की है. कैसरगंज तहसील के भगतरामपुरवा बदरौली में 4 वर्षीय चांदनी पुत्री राम कुमार घर के बाहर खेल रही थी. परिजन सालिकराम ने बताया कि परिवार के लोग खाना खा रहे थे. इसी दौरान अचानक दो भेड़िये आ गए. इनमें से एक ने बच्ची को खींच लिया और जंगल की ओर भागने लगे. बच्ची की चीख सुन परिजनों का ध्यान उस तरफ गया.

बहराइच: जनपद में भेड़िया का आतंक जारी है. भेड़िए ने घर के बाहर खेल रही मासूम को शिकार बनाने की कोशिश की. भेड़िया बच्ची को मुंह दबाकर भागने लगा. बच्ची की चीख सुनकर परिजन भी भेड़िये के पीछे दौड़े. इसके बाद भेड़िया घायल अवस्था में बच्ची को छोड़ जंगल में भाग गया. इस हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, सूचना पाते ही मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंची. भेड़िये की तलाश की जा रही है.

घर के लोगों ने पीछा किया तो भेड़िया बच्ची को करीब 500 मीटर दूर खेत में छोड़ कर भाग गया. परिजनों ने बताया कि थोड़ी देर अगर और हो जाती तो बच्ची शायद न बचती. परिजन गंभीर रूप से घायल बच्ची को लेकर कैसरगंज सीएचसी पहुंचे, जहां से मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया. बच्ची का उपचार चल रहा है. ग्रामीणों ने बच्ची पर हमले की सूचना वन विभाग को दी. सूचना पर पहुंची टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

जनपद में बीते 9 सितंबर से भेड़िये का आतंक बना हुआ है. अब तक 4 मासूमों समेत 6 लोगों की जान चली गई है. करीब दो दर्जन से अधिक लोग घायल हैं. लगातार हो रहे हमलों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. इस मामले में डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को भेजा गया था. जो पदचिह्न मिले हैं, उसकी जांच कराई जा रही है. लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है. वन विभाग की टीम कांबिंग कर रही है.

बता दें कि हाल ही में एक बड़ी घटना हुई, जब 29 सितंबर को कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली के प्यारेपुरवा गांव के रहने वाले दंपत्ति खेदन (60) और उनकी पत्नी मनकिया (55) पर भेड़िये ने हमला कर उन्हें मार डाला. खेत में दोनों की लाश मिली. भेड़िया बुजुर्ग का एक हाथ और पैर का पंजा खा गया. इसके अलावा अलग-अलग मामलों में 3 महिलाओं पर हमला कर उन्हें भी घायल कर दिया. मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है. उसके बाद फिर से यह घटना हुई है.

