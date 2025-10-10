ETV Bharat / state

बहराइच में भेड़िये का आतंक; घर में बैठी दो महिलाओं पर किया हमला, एक की हालत गंभीर

बहराइच: यूपी के बहराइच में भेड़िया का आतंक जारी है. कैसरगंज तहसील में गुरुवार को एक बार फिर से दो अलग-अलग स्थानों पर भेड़ियों ने हमला कर दहशत फैला दी. इसमें एक वृद्ध महिला की हालत गंभीर है. उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

ग्रामीणों के मुताबिक, गुरुवार को कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली ग्राम के भृगुपुरवा की रहने वाली 74 वर्षीय आफती पत्नी राम सबल चारपाई घर में थी. इसी दौरान अचानक लाइट चली गई, तभी भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया. पास में मौजूद बेटे राजेश ने चिल्लाना शुरू किया तो भेड़िया महिला को छोड़ कर भाग गया. इस हमले में महिला का हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया. महिला की हालत गंभीर देखते हुए कैसरगंज सीएचसी ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग टीम जांच पड़ताल में जुट गई है.

वहीं दूसरी घटना बलिराजपुरवा की है. जहां 35 वर्षीय विमला देवी पत्नी राजू निषाद के साथ घर में मौजूद थी. इसी दौरान भेड़िए ने उनकी गर्दन पर हमला कर दिया. जिससे वह चिल्लाने लगी तो भेड़िया गन्ने के खेत की ओर भाग गया. इस दो घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है.

डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर टीम को रवाना किया गया है. लगातार टीम गश्त कर रही है. ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है. आसपास में जो पदचिह्न मिले हैं, उसकी पहचान कराई जा रही है.