बहराइच में भेड़िये का आतंक; घर में बैठी दो महिलाओं पर किया हमला, एक की हालत गंभीर
जिले में बीते 9 सितंबर से भेड़िये का आतंक बना हुआ है. अब तक 4 मासूमों समेत 6 लोगों की जान गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 8:26 AM IST
बहराइच: यूपी के बहराइच में भेड़िया का आतंक जारी है. कैसरगंज तहसील में गुरुवार को एक बार फिर से दो अलग-अलग स्थानों पर भेड़ियों ने हमला कर दहशत फैला दी. इसमें एक वृद्ध महिला की हालत गंभीर है. उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.
ग्रामीणों के मुताबिक, गुरुवार को कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली ग्राम के भृगुपुरवा की रहने वाली 74 वर्षीय आफती पत्नी राम सबल चारपाई घर में थी. इसी दौरान अचानक लाइट चली गई, तभी भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया. पास में मौजूद बेटे राजेश ने चिल्लाना शुरू किया तो भेड़िया महिला को छोड़ कर भाग गया. इस हमले में महिला का हाथ गंभीर रूप से जख्मी हो गया. महिला की हालत गंभीर देखते हुए कैसरगंज सीएचसी ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग टीम जांच पड़ताल में जुट गई है.
वहीं दूसरी घटना बलिराजपुरवा की है. जहां 35 वर्षीय विमला देवी पत्नी राजू निषाद के साथ घर में मौजूद थी. इसी दौरान भेड़िए ने उनकी गर्दन पर हमला कर दिया. जिससे वह चिल्लाने लगी तो भेड़िया गन्ने के खेत की ओर भाग गया. इस दो घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है.
डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर टीम को रवाना किया गया है. लगातार टीम गश्त कर रही है. ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है. आसपास में जो पदचिह्न मिले हैं, उसकी पहचान कराई जा रही है.
जनपद में बीते 9 सितंबर से भेड़िये का आतंक बना हुआ है. अब तक 4 मासूमों समेत 6 लोगों की जान चली गई है. करीब दो दर्जन से अधिक लोग घायल हैं. लगातार हो रहे हमलों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. इस मामले में डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को भेजा गया था. जो पदचिह्न मिले हैं, उसकी जांच कराई जा रही है. लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है. वन विभाग की टीम कांबिंग कर रही है.
बता दें कि हाल ही में एक बड़ी घटना हुई, जब 29 सितंबर को कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली के प्यारेपुरवा गांव के रहने वाले दंपत्ति खेदन (60) और उनकी पत्नी मनकिया (55) पर भेड़िये ने हमला कर उन्हें मार डाला. खेत में दोनों की लाश मिली. भेड़िया बुजुर्ग का एक हाथ और पैर का पंजा खा गया. इसके अलावा अलग-अलग मामलों में 3 महिलाओं पर हमला कर उन्हें भी घायल कर दिया. मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है. उसके बाद फिर से यह घटना हुई है.
यह भी पढ़ें: बहराइच में भेड़िये का फिर हमला; 4 साल की बच्ची को मुंह में दबाकर भागा, घरवालों ने पीछा कर छुड़ाया
यह भी पढ़ें: बहराइच में भेड़िए का आतंक; भृगुपूरवा में पति-पत्नी को बनाया अपना शिकार, परिजनों से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री