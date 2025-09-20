ETV Bharat / state

मंगलौर में 48 घंटे में दो दोस्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, हत्या या आत्महत्या? पुलिस जांच में जुटी

मंगलौर में 48 घंटे में दो दोस्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 20, 2025 at 1:54 PM IST 3 Min Read