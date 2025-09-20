ETV Bharat / state

मंगलौर में 48 घंटे में दो दोस्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, हत्या या आत्महत्या? पुलिस जांच में जुटी

हरिद्वार के मंगलौर में 48 घंटे के भीतर दो दोस्तों की संदिग्ध परिस्थितिथियों में लाश मिली.

Suspicious death of two youths
मंगलौर में 48 घंटे में दो दोस्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 20, 2025 at 1:54 PM IST

3 Min Read
रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मन्नाखेड़ी गांव के बाद अब लहबोली गांव के जंगल में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. मृतक युवक मन्नाखेड़ी गांव का निवासी है. दो दिन पहले भी इसी प्रकार से संदिग्ध परिस्थितियों में मन्नाखेड़ी गांव निवासी आकाश का शव भी गांव के जंगल में मिला था. दोनों मृतक आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मन्नाखेड़ी में एक बार फिर से कोहराम मच गया. दरअसल, इसी गांव में बीती 18 सितंबर गुरुवार की सुबह 30 वर्षीय आकाश पुत्र मनु राम निवासी मन्नाखेड़ी का शव गांव के पास स्थित खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने आकाश की हत्या करने का आरोप लगाया था. वहीं आज 20 सितंबर शनिवार के दिन एक बार फिर इसी गांव के रहने वाले 25 वर्षीय शुभम नामक युवक का शव लहबोली गांव के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है.

मंगलौर में 48 घंटे में दो दोस्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश (VIDEO- ETV Bharat)

बताया गया है कि मृतक शुभम भी शुक्रवार की शाम घर से निकलने के बाद लापता चल रहा था. आज किसी व्यक्ति ने उसका शव लहबोली गांव में देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की तो उसकी शिनाख्त शुभम के रूप में हुई. उधर, जानकारी मिलते ही शुभम के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. जहां पर उनका रो-रोकर बुरा हाल है. बताया गया है कि दो दिन पूर्व मरने वाले आकाश और शुभम आपस में गहरे दोस्त थे.

फिलहाल, पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है. हालांकि, हत्या है या फिर आत्महत्या? यह तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. लेकिन फिलहाल गांव से लेकर आसपास के इलाकों में इन दोनों घटनाओं ने लोगों को दहला कर रख दिया है. हालांकि पुलिस इन दोनों घटनाओं की हर पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि मामला आत्महत्या का लग रहा है. सभी पहलुओं पर मामले की जांच की जा रही है. मौत की वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगी.

