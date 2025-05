ETV Bharat / state

अजब गजब! चोरी के लिए लिया गूगल मैप का सहारा, हल्द्वानी से गैरसैंण पहुंचा युवक, वारदात को दिया अंजाम - THEFT USING GOOGLE MAPS

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 19, 2025 at 2:56 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 3:12 PM IST 3 Min Read

गैरसैंण: विकासखंड गैरसैंण के अंतर्गत माईथाध क्षेत्र के दूरस्थ पहाड़ी पर स्थित दिवा ठोंकी मंदिर में ग्रामीणों ने दानपात्र तोड़कर चोरी करते युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया. इसके बाद युवक को पुलिस चौकी माईथान के हवाले करते हुए ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि चोरी करने के दौरान पकड़े गए युवक द्वारा ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी भी दी. मामले को लेकर पुलिस चौकी प्रभारी माईथान अरुण कुमार ने कहा आरोपी युवक के बारे में पुलिस गहन छानबीन कर रही है. जिसके तहत उसका पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है. मौके पर सड़क से एक व्यावसायिक नंबर की स्कूटी भी बरामद की गई है. मंदिर का दान पात्र तोड़ते ग्रामीणों ने पकड़ा: घटनाक्रम के अनुसार कंडारीखोड मल्ला के ग्रामीण गांव से 4 किलोमीटर दूर खड़ी पहाड़ी पर स्थित दीवा ठोंकी मंदिर में नई फसल का भोग लगाने गए हुए थे. जहां लगभग सुबह 7 बजे ग्रामीणों के मंदिर में पहुंचने पर उन्हें एक युवक मंदिर का दान पत्र तोड़ते हुए दिखाई दिया. इस दौरान ग्रामीणों को देख युवक भागने लगा. कुछ युवकों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया. इसके बाद उससे शुरुआती पूछताछ की गई तो आरोपी युवक ने अपना नाम विकास सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी नौगांव पौड़ी गढ़वाल व हाल निवास नेहरूग्राम देहरादून बताया. ग्रामीणों ने युवक पर चोरी करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया. जिसको लेकर चौकी प्रभारी ने बताया कि मामले में गहन छानबीन कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

युवक के पास 1800 रु बरामद: ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार शाम को एक संदिग्ध युवक शाम 6 बजे गांव के पास की सड़क पर स्कूटी खड़ी की थी. जिससे पूछने पर उसने बताया कि वह प्रोफेशनल कैंपिंग करता है. जिसके तहत वो आज दिवाठोंकी मंदिर दर्शन करने के साथ ही रात्रि विश्राम करने जा रहा है. ग्रामीणों ने जब उसे चोरी करते हुए पकड़ा तो वह ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी देने लगा. इसके बाद ग्रामीण उसे किसी तरह गांव तक लेकर आए. जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान आरोपी युवक को पूछताछ के लिए माईथान चौकी लेकर आए. जहां उसके पास मंदिर के दान पत्र से चोरी किए धनराशि के 18 सौ रुपए भी बरामद हुए. युवक ने बताया कि उसने मंदिर में पूजन के लिए रखे हथियार से दान पत्र को तोड़ा था. गूगल मैप से सहारे मंदिर तक पहुंचा: अनजान क्षेत्र तक चोरी करने आए युवक ने बताया कि मंदिर की जानकारी उसने गूगल मैप से हासिल की थी. यहां तक पंहुचने के लिए वो हल्द्वानी से 4 मई को स्कूटी किराए पर लाया. युवक पिछले 15 दिनों तक कहां कहां गया इसकी भी पड़ताल की जा रही है. बताया जा रहा है कि युवक आनलाइन पहाड़ी उत्पाद बेचने वाली फर्म में काम करता है. पढ़ें- 31 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ में उगले ये चौकाने वाले राज -

