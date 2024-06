ETV Bharat / state

महाकाल मंदिर के पास लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जलने लगी गाड़ियां, श्रद्धालुओं की सक्रियता से टला बड़ा हादसा - Fire Broke Out Near Mahakal Temple In Ujjain

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : 8 hours ago