अक्टूबर महीने में बर्फबारी के क्या है मायने, इस बार हिमाचल में पड़ेगी प्रचंड ठंड?

शोभित कटियार के अनुसार, “अक्टूबर की शुरुआती बर्फबारी इस बात का संकेत जरूर देती है कि सर्दी की दस्तक जल्दी होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ठंड तुरंत प्रचंड हो जाएगी. विभाग ने पोस्ट मानसून सीजन (अक्टूबर–दिसंबर) के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार इस साल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है. हालांकि, अक्टूबर महीने में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना बनी हुई है".

मौसम विभाग के वैज्ञानिक शोभित कटियार के अनुसार, “5 से 7 अक्टूबर के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय था, जिसके कारण लाहौल-स्पीति, चंबा और कांगड़ा के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और बाकी हिस्सों में बारिश हुई. सबसे अधिक बर्फबारी लाहौल स्पीति के गोंदला में 26 सेंटीमीटर, और केलांग में 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई. वहीं, बारिश सबसे ज्यादा सिरमौर में 6 सेंटीमीटर और कुल्लू में 5 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है. बर्फबारी के साथ ही पूरे प्रदेश में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. दिन का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है, जबकि रात का पारा 4 से 5 डिग्री नीचे चला गया है".

शिमला: अभी अक्टूबर की शुरुआत ही हुई थी कि हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने दस्तक दे दी. सामान्य तौर पर हिमाचल में नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत में बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार मौसम ने करवट कुछ जल्दी ही ले ली है. राज्य के कई ऊपरी इलाकों जैसे लाहौल-स्पीति, चंबा और कांगड़ा जिले में मौसम का पहला हिमपात देखने को मिला है. लोगों में बर्फबारी को लेकर उत्साह तो है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह बर्फबारी इस बार कड़क सर्दी का संकेत है?

अक्टूबर में पहले भी हुई है बर्फबारी

यह पहली बार नहीं है, जब अक्टूबर में बर्फ गिरी हो. शिमला मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल में 2008, 2009, 2012, 2018, 2020, 2021 और 2022 में भी अक्टूबर महीने में स्नोफॉल हो चुका है. मौसम विभाग के रिकॉर्ड बताते हैं कि इन वर्षों में सर्दी का मौसम औसतन लंबा और ठंडा रहा. 2012 और 2018 में अक्टूबर की बर्फबारी के बाद नवंबर में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया था. 2021 और 2022 में भी अक्टूबर में हल्की बर्फबारी के बाद दिसंबर-जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ी थी. यानी, अगर पैटर्न को देखा जाए तो अक्टूबर की शुरुआती बर्फबारी आगे चलकर सर्द मौसम की भूमिका तैयार करती है.

अब कब मिलेगी बारिश से राहत?

मौसम विभाग के वैज्ञानिक शोभित कटियार बताते हैं, "8 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होगा और धीरे-धीरे मौसम साफ होने लगेगा. 8 से 9 अक्टूबर तक ज्यादातर जगहों पर धूप खिलने की संभावना है. कुछ इलाकों में हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन लोगों को ठंड से फिलहाल राहत मिलेगी. यानी अगले कुछ दिनों में मौसम थोड़ा सामान्य होगा, लेकिन सर्दी की शुरुआत अब औपचारिक रूप से हो चुकी है".

मौसम विभाग के अनुसार जब लगातार बारिश होती है तो वायुमंडल में नमी बढ़ जाती है और सूरज की किरणें धरती तक कम पहुंचती हैं, जिससे तापमान गिरता है. यही कारण है कि बीते कुछ दिनों में लोगों ने दिन में भी ठंड का अनुभव किया.

