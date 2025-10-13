ETV Bharat / state

कानून के शिकंजे में फंसे तेजस्वी यादव! क्या होंगे महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा?

तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा घोषित करने से कांग्रेस बच रही थी. अब IRCTC घोटाले में आरोपी बनने के बाद परिदृश्य बदले-बदले हैं.

IRCTC scam
IRCTC घोटाले में तेजस्वी पर आरोप तय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 13, 2025 at 6:05 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आईआरसीटीसी (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस प्रकार से आरोप तय किए हैं, उससे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा थे, लेकिन कोर्ट के फैसले से न केवल तेजस्वी यादव बल्कि आरजेडी बैक फुट पर आ गई है.

2004 से 2009 के बीच का मामला: आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप कोर्ट ने तय कर दिया है. तेजस्वी यादव पर धारा 420 और 120 बी के तहत आरोप लगाये गये हैं. मामला 2004 से 2009 के बीच का है.

कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश: जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी के तहत उड़ीसा के पुरी और रांची के बीएनआर होटल के संचालन के लिए निजी कंपनी को ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. सीबीआई की जांच के मुताबिक इस प्रक्रिया में कथित अनियमिताएं हुई ताकि सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को लाभ दिलाया जा सके.

तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ी (ETV Bharat)

कोर्ट ने आरोप किया तय: सीबीआई ने सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ठेका देने के बदले लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को पटना में बाजार दर से बहुत कम कीमत पर जमीन दी गई. सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें साफ है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते अपने पद का दुरुपयोग किया है और अब कोर्ट ने भी उसे मान लिया है.

मुख्यमंत्री का चेहरा कौन?: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट के फैसले से लालू परिवार की मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा हैं और अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है. न केवल कांग्रेस से बल्कि अन्य सहयोगी दलों से भी सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है. कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब भी तेजस्वी को सीएम फेस के तौर पर आगे किया जा सकता है या नहीं.

लालू परिवार की बढ़ी चुनौती: अब कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ भी कर रहे हैं कि लालू परिवार की चुनौती और बढ़ेगी. राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है फैसला उस समय आया है जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हुआ है और तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा हैं.

"कांग्रेस तेजस्वी को फिलहाल मुख्यमंत्री का चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में कोर्ट के फैसले से तेजस्वी यादव और राजद और बैक फुट पर आ जाएंगे. कांग्रेस को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल जाएगा. ऐसे में हारे हुए मन से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव की चुनौती से कैसे निपटाएंगे एक बड़ा सवाल है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

सत्ता पक्ष को चुनाव से ठीक पहले मिल गया मुद्दा: राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि सत्ताधारी दल को बैठे बिठाये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है. पहले से ही भाजपा जदयू लालू प्रसाद और उनके परिवार पर जंगल राज और कई तरह का आरोप लगाती रही है. अब चुनाव में उन्हें यह बड़ा मुद्दा मिल गया है.

"2017 में भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर जब आरोप लगे थे तो उस समय बिंदुवार जवाब देने के लिए कहा था और जब तेजस्वी ने जवाब नहीं दिया तब महागठबंधन की सरकार चली गई थी. अब तो आईआरसीटीसी मामले में चार्ज सीटेट हो गए हैं, इसलिए तेजस्वी यादव और लालू परिवार के लिए परेशानी और बढ़ गई है और चुनाव में उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ

लालू परिवार पर पहले भी लगे आरोप: भले ही लालू परिवार जनता के बीच यह कहे कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन कोर्ट के फैसले के कारण सत्ता पक्ष को एक मजबूत मुद्दा मिल गया है. जिसका पूरा लाभ लेने की कोशिश भाजपा जदयू और अन्य एनडीए के घटक दल करेंगे. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोर्ट के फैसले से मुश्किलें जरूर बढ़ी है. अभी ट्रायल चलेगा और उसके बाद ही सजा होगी जिसमें समय लग सकता है.

ऐसे पहले भी लालू प्रसाद यादव पर कई तरह के आरोप लगे हैं, कोर्ट से सजा भी मिली है. उसके बावजूद बिहार की राजनीति में केंद्र बिंदु बने हुए हैं और विपक्ष के तरफ से सबसे मजबूत पार्टी राजद ही है. इस बार भी विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटों पर राजद ही लड़ेगी. कोर्ट के फैसले को लेकर देखना दिलचस्प होगा कि उनके समर्थकों और बिहार के मतदाता किस ढंग से इसे लेते हैं.

ये भी पढ़ें

'जब तक जिंदा हूं BJP से लड़ता रहूंगा..', IRCTC मामले में आरोप तय होने पर तेजस्वी

लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC घोटाले में आरोप तय

For All Latest Updates

TAGGED:

TEJASHWI YADAVTEJASHWI YADAV CM FACEBIHAR ELECTION 2025तेजस्वी यादवIRCTC SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.