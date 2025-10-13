ETV Bharat / state

कानून के शिकंजे में फंसे तेजस्वी यादव! क्या होंगे महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा?

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आईआरसीटीसी (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) घोटाले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जिस प्रकार से आरोप तय किए हैं, उससे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा थे, लेकिन कोर्ट के फैसले से न केवल तेजस्वी यादव बल्कि आरजेडी बैक फुट पर आ गई है.

2004 से 2009 के बीच का मामला: आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोप कोर्ट ने तय कर दिया है. तेजस्वी यादव पर धारा 420 और 120 बी के तहत आरोप लगाये गये हैं. मामला 2004 से 2009 के बीच का है.

कंपनी को लाभ पहुंचाने की कोशिश: जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी के तहत उड़ीसा के पुरी और रांची के बीएनआर होटल के संचालन के लिए निजी कंपनी को ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी. सीबीआई की जांच के मुताबिक इस प्रक्रिया में कथित अनियमिताएं हुई ताकि सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को लाभ दिलाया जा सके.

तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ी (ETV Bharat)

कोर्ट ने आरोप किया तय: सीबीआई ने सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ठेका देने के बदले लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को पटना में बाजार दर से बहुत कम कीमत पर जमीन दी गई. सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें साफ है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते अपने पद का दुरुपयोग किया है और अब कोर्ट ने भी उसे मान लिया है.

मुख्यमंत्री का चेहरा कौन?: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट के फैसले से लालू परिवार की मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा हैं और अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ है. न केवल कांग्रेस से बल्कि अन्य सहयोगी दलों से भी सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है. कांग्रेस की ओर से तेजस्वी यादव को अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित नहीं किया गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब भी तेजस्वी को सीएम फेस के तौर पर आगे किया जा सकता है या नहीं.

लालू परिवार की बढ़ी चुनौती: अब कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ भी कर रहे हैं कि लालू परिवार की चुनौती और बढ़ेगी. राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है फैसला उस समय आया है जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हुआ है और तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा हैं.