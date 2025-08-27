ग्वालियर: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की संघ प्रमुख से मुलाकात के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कयास लगाए जा रहे हैं. इसी बीच शिवराज ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बात पर हाथ जोड़ लिए. इसके अलावा उन्होंने सभी राज्य और कृषि अधिकारियों को चेतावनी भी दे डाली.

ग्वालियर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान (Etv Bharat)

दरअसल, ग्वालियर की राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय अखिल भारतीय गेंहू एवं जौ अनुसंधान कार्यकर्ता गोष्ठी का आयोजन हुआ है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना शामिल हुए थे.इस कार्यक्रम में देश भर के 300 कृषि वैज्ञानिक गेहूं और जौ फसलों के क्षेत्र में अनुसंधान पर मंथन कर रहे हैं.इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि विकास और गेंहू की फसलों पर चर्चा की इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में आने वाली 14 और 15 सितंबर को दिल्ली में आयोजित रबी कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी दी.

शिवराज बोले- देश में गेंहू उत्पादन में नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ (Etv Bharat)

कॉन्फ्रेंस अटेंड ना करने वाले राज्यों को चेतावनी

कार्यक्रम को संबोधित करते ऊए शिवराज सिंह चौहान ने सख्त लहजे में वार्निंग भी दे दी कि, '' गेंहू और जौ की इस कॉन्फ्रेंस को सभी वैज्ञानिक और राज्य सरकारें गंभीरता से लें. ये कृषि सिर्फ कर्मकांड नहीं है, किसी राज्य से प्रतिनिधि भेजो चाहे ना भेजो. यह कृषि का काम है जिस राज्य से प्रतिनिधि नहीं आए उनकी जानकारी मुझे दी जाए. मैं गंभीरता से लूंगा और उस राज्य के मुख्यमंत्री बात करूंगा और पत्र भी लिखूंगा.''

राज्य सरकारों को कृषि मंत्री की हिदायत

केंद्रीय मंत्री ने कहा, '' खेती सबसे जरूरी काम है. इसे कोई राज्य सरकार अगर गंभीरता से ना ले, किसी जूनियर अफसर को भेजकर सोचे कि कर्मकांड पूरा हो गया तो ये नहीं चलेगा. खेती भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा किसानों की सेवा और खेती काम भगवान की पूजा के समान है जिनपर यह जिम्मेदारी है उन्हें निभाना होगा.

राज्य सरकारों को कृषि मंत्री ने दी हिदायत (Etv Bharat)

दिल्ली में होगी दो दिवसीय रबी कॉन्फ्रेंस

रबी कॉन्फ्रेंस की जानकारी देते हुए भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, '' इस बार दिल्ली में रबी की कॉन्फ्रेंस दो दिनों की होगी जिनमे पहले दिन सारे अधिकारी और वैज्ञानिक मिलकर रोडमैप बनाएंगे, दूसरे दिन सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को आना है क्योंकि चिंता से इन कारणों को लेना पड़ेगा, इन विषयों को निग्लैक्ट करके नहीं चल सकते हैं.''

गेंहू उत्पादन में नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ

मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि, इस बार देश में गेहूं का उत्पादन अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड रहा है. इस बार भारत में 117.5 मिलियन टन उत्पादन हुआ है. ये वृद्धि लगातार हुई है आज तक इतना उत्पादन कभी नहीं हुआ. मक्का, धान और सोयाबीन का ऑलटाइम रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, जो हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत की वजह से हो सका.

मीडिया से चर्चा करते शिवराज (Etv Bharat)

2030 और 2025 तक का गेंहू उत्पादन लक्ष्य तय

वहीं उन्होंने भविष्य का टारगेट भी बताया, केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आज हमारे भंडार भरे हुए देश की 80 करोड़ जनता को भी पांच किलो राशन मुफ़्त दिया जा रहा है लेकिन उत्पादन बढ़ाना है इसके लिए लक्ष्य तय कर दिए गए हैं. 2030 तक गेंहू के उत्पादन का लक्ष्य 125 मिलियन टन और 2050 तक 150 मिलियन टन तय किया है. सभी चुनौतियों का सामना करते हुए गेहूं का उत्पादन लगातार बढ़ाना है.

'बायो स्टेम्युलेंट के नाम पर फैला भ्रम'

मीडिया द्वारा कृषि मंत्री से खाद की जगह किसानों को कैमिकल दिए जाने के संबंध में सवाल पूछा गया तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने अपने संबोधन में भी इस बात का ज़िक्र किया था. उन्होंने कहा, '' किसानों को बायो स्टेम्युलेंट (जैव उत्तेजक) के नाम पर भ्रमित किया जाता है. इसे डालने से उत्पादन बढ़ेगा ऐसा कहते हुए 30,000 दवाएं बाज़ार में बिक रही थीं, जिनका कोई प्रोटोकॉल पहले से तय नहीं था. जिससे पता चले कि वैज्ञानिक रूप से इनका कोई फायदा होगा या नहीं. हमने उनके लिए प्रोटोकॉल तय किया आयीसीआर के वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक इन्हें चैक करेंगे, जिससे पता चले के वाक़ई इनसे फ़ायदा होता है या नहीं.''

जांच के नाम पर रफूचक्कर 22 हजार कंपनियां

शिवराज सिंह चौहान का कहना था कि, प्रोटोकॉल तय करने के बाद 30 हजार में से 22 हजार कंपनियां अपनी दवाएं चेक कराने आई ही नहीं. बाक़ियों पर अभी जांच चल रही है. हालांकि, उसमें 600 के करीब दवाएं ऐसी पाई गई हैं जिनसे उत्पादकता बढ़ती है. इसलिए अब किसानों को इसके लिए एजुकेटेड किया जाएगा कि कौन कौनसी दवाएं जिनका उपयोग किया जा सकता है. जिससे भ्रम की स्थिति ना रहे.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे शिवराज? दिया जवाब

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लंबी मुलाकात और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष दावेदारी में नाम पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, " मुझे देश के प्रधानमंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है. मेरे रोम-रोम में खेती, हर सांस में किसानी है. चिड़िया की आंख की तरह एक ही लक्ष्य है, कृषि का उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों की आय कैसे बढ़े, और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे हो. इसके अलावा ना मैंने कभी सोचा है, ना किसी ने मुझे कहा है, ना में सोच सकता हूं. मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हूं और किसानों की सेवा करते रहना चाहता हूं."