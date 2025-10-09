ETV Bharat / state

रोहित ठाकुर बनेंगे हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष? शिक्षा मंत्री बोले- कौन मना कर सकता है आलाकमान का आदेश

क्या शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बनेंगे हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष. जानिए इस सवाल पर उन्होंने क्या कहा?

रोहित ठाकुर बनेंगे हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष?
रोहित ठाकुर बनेंगे हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read
शिमला: क्या हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपने बयान से साफ जाहिर कर दिया है कि अगर आलाकमान उन्हें ये जिम्मेदारी देता है तो वे मंत्री पद भी त्याग ने से गुरेज नहीं करेंगे. जिससे एक बार फिर से हिमाचल में सियासी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद बनाए जाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है. मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "आने वाले समय अगर जिम्मेदारी मिलती है तो कांग्रेस आलाकमान का आदेश भला कौन मना कर सकता है. लेकिन वर्तमान में जो पद मिला है, मैं उससे संतुष्ठ हूं. भविष्य के गर्भ की बातें आने वाले समय में ही खुलेंगी. एक आदमी दो पद तो रख नहीं सकता. प्रिंसिपल सेट है कि अगर ऐसा होगा तो स्वभाविक है कि आपको एक ही पद के जिम्मेवारी का निर्वहन करना पड़ेगा और ये ठीक भी है. शिक्षा विभाग भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है. ऐसे में पार्टी अध्यक्ष भी अगर दोनों बातें करती है तो संभव नहीं है. हमारी पार्टी की भी प्रिंसिपल है कि वन मैन, वन पोस्ट, लेकिन वर्तमान में जो मुझे शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य दिया गया है, वो मैं कर रहा हूं".

कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान (ETV Bharat)

हालांकि, अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. कांग्रेस प्रदेश की नई कार्यकारिणी गठन को लेकर कई बार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली में आलाकमान के सामने अपनी बात रख चुके हैं. फिर भी अभी तक पार्टी स्तर पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. ऐसे में रोहित ठाकुर की दावेदारी कितनी मायने रखती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा.

गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मंथन का दौर जारी है. हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर कई नेता दौड़ में हैं. वर्तमान में हिमाचल कांग्रेस बिना संगठन के चल रहा है. अभी सिर्फ प्रतिभा सिंह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं. लेकिन उनका कार्यकाल काफी समय पहले ही खत्म हो चुका है. हिमाचल में पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि उससे पहले नए कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी.

31 मार्च से पहले 100 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम

वहीं, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई है. अगले शैक्षणिक सत्र से प्रथम चरण में प्रदेश भर में 100 स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम पर संचालित किया जाएगा. 31 मार्च से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी. प्रदेश में सीबीएसई के मापदंड पूरा करने वाले अब तक 84 स्कूलों की पहचान की जा चुकी है. बाकी 16 स्कूलों में कुछ ऑब्जेक्शन लगे हैं, जिन्हें जल्दी ही दूर कर दिया जाएगा.

TAGGED:

HIMACHAL CONGRESS PRESIDENTWHO WILL HP CONGRESS PRESIDENTROHIT THAKUR ON CONGRESS PRESIDENTHIMACHAL CONGRESS PARTYEDUCATION MINISTER ROHIT THAKUR

ETV Bharat Logo

