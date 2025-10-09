ETV Bharat / state

'जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की जिम्मेदारी है', सवाल- क्या NDA छोड़ेंगे चिराग पासवान

नई दिल्ली/पटना : क्या बिहार एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है. दरअसल, जिस प्रकार का रुख चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा (आर) का दिख रहा है, उससे तो साफ है कि अंदरखाने बहुत कुछ चल रहा है.

'पिक्चर अभी बाकी है' : कहते हैं राजनीति में इशारों का खास महत्व होता है. ऐसे में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने बयान दिया उससे तो साफ जाहिर है कि पिक्चर अभी बाकी है. मतलब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए में कुछ बड़ा हो जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी.

दरअसल, चिराग पासवान का वह बयान काफी मायने रखता है जिसमें उन्होंने कहा है कि, 'जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है'. राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडेय का कहना है कि 'जब तक' शब्द का इस्तेमाल करना बताता है कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग से खुश नहीं है. चिराग के NDA छोड़ने के सवाल पर सुनील पांडेय ने कहा कि अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा.

दरअसल, गुरुवार को दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर LJP(R) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत चल रही है. ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं. जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है. फिलहाल मैं उसे देखने जा रहा हूं.