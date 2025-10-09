ETV Bharat / state

'जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की जिम्मेदारी है', सवाल- क्या NDA छोड़ेंगे चिराग पासवान

क्या बिहार चुनाव से पहले एनडीए में बिखराव हो जाएगा. दरअसल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने रुख अपनाया है, कुछ भी हो सकता है.

CHIRAG PASWAN
चिराग पासवान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 9, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली/पटना : क्या बिहार एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है. दरअसल, जिस प्रकार का रुख चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा (आर) का दिख रहा है, उससे तो साफ है कि अंदरखाने बहुत कुछ चल रहा है.

'पिक्चर अभी बाकी है' : कहते हैं राजनीति में इशारों का खास महत्व होता है. ऐसे में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने बयान दिया उससे तो साफ जाहिर है कि पिक्चर अभी बाकी है. मतलब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए में कुछ बड़ा हो जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी.

दरअसल, चिराग पासवान का वह बयान काफी मायने रखता है जिसमें उन्होंने कहा है कि, 'जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है'. राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडेय का कहना है कि 'जब तक' शब्द का इस्तेमाल करना बताता है कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग से खुश नहीं है. चिराग के NDA छोड़ने के सवाल पर सुनील पांडेय ने कहा कि अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा.

दरअसल, गुरुवार को दिल्ली में सीटों के बंटवारे को लेकर LJP(R) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बातचीत चल रही है. ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं. जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है. फिलहाल मैं उसे देखने जा रहा हूं.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय LJP(R) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर पहुंचे. हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पायी. नित्यानंद राय ने LJP(R) अध्यक्ष चिराग पासवान की मां से मुलाकात की. कहा कि चिराग नाराज नहीं हैं.

"हमारे भी अभिभावक और चिराग पासवान के भी अभिभावक, इस घर में हैं. हम दोनों के लिए जो आदरणीय हैं, हम उनका आशीर्वाद लेने आए थे."- नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

सभी फैसले के लिए चिराग अधिकृत : इसी बीच पटना में लोजपा (रा) की भी बैठक हुई. इसमें पार्टी के कई नेता मौजूद रहे. बाहर निकलकर प्रदेश अध्यक्ष नेता राजू तिवारी ने कहा, "आज बिहार के चुनाव प्रभारी अरुण भारती की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई. जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए. हमने सीटों के बंटवारे को लेकर सर्वसम्मति से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंप दी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अंतिम निर्णय लेंगे."

