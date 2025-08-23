प्रयागराज : नगर निगम की ओर से कुत्ते और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा. बस एक कॉल पर नगर निगम की टीम घर पहुंचेगी और पालतू कुत्ते या बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कर देगी. नगर निगम का उद्देश्य है कि पालतू पशु सुरक्षित रहें. साथ ही शहर में सार्वजनिक जगहों पर होने वाली परेशानी से भी बचा जा सके.

निगम की ओर से जारी किए गए हेल्प लाइन नंबर 8303701028, 8303701102 पर फोन करने के एक घंटे के बाद नगर निगम की टीम आपके घर पहुंचेगी और निधारित शुल्क लेकर कुत्ते और बिल्ली का पंजीकरण कर देगी. घर जाने वाली टीम को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा. नगर निगम की ओर से कुत्ते के लिए 740 रुपये तो बिल्लियों के लिए 440 रुपये शुल्क निर्धारित है.

नगर निगम के अनुसार, अब तक 3,000 से अधिक कुत्तों और 500 से अधिक बिल्लियों का पंजीकरण हो चुका है. यह संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रशासन का लक्ष्य है कि हर पालतू का रजिस्ट्रेशन समय पर हो. वहीं आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन का अभियान भी लगातार चल रहा है. मौके पर ही कुत्तों को पकड़कर वैक्सीन लगाया जा रहा है.

रजिस्ट्रेशन न कराने पर सख्त कार्रवाई : कुत्ते और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों के खिलाफ नगर निगम की ओर से कानूनी कार्रवाई करने की भी तैयारी है. पहली बार 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज कर पालतू को जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है. नगर निगम का कहना है कि इस नियम का उद्देश्य पालतू पशुओं की सुरक्षा के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है.

प्रयागराज में 1.70 लाख आवारा कुत्ते : नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर के 100 वार्डों में लगभग 1.70 लाख आवारा कुत्ते हैं। इसके अलावा शहर में 20 हजार से अधिक विदेशी नस्ल के पालतू कुत्ते और करीब 5 हजार खूंखार प्रजाति के कुत्ते भी हैं. रोजाना कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. नगर निगम का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करना जरूरी है.

अब तक 20,532 कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन : 1 अप्रैल से 20 अगस्त तक नगर निगम ने 20,532 आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी-रेबीज़ वैक्सीनेशन किया है. 951 पालतू कुत्तों और 27 बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कर लाइसेंस जारी किया जा चुका है. नगर निगम के पास इस काम के लिए 7 सदस्यीय डॉग स्क्वॉड है, जो कुछ एनजीओ टीमों की मदद से काम करता है.

पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृतराज ने कहा कि अधिक से अधिक लोग पालतू कुत्ते और बिल्ली का रजिस्ट्रेशन कराएं, इसके लिए घर बैठे रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. घर जाने वाली टीम को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा. पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

