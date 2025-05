ETV Bharat / state

शिमला से PCCF कार्यालय को धर्मशाला में किया गया शिफ्ट, जानें क्यों लिया सरकार ने ये फैसला - WILDLIFE WING OFFICE

शिमला से वन्य प्राणी विंग कार्यालय को किया गया शिफ्ट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 14, 2025 at 8:09 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 8:23 PM IST 2 Min Read

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला से प्रधान मुख्य अरण्यपाल (PCCF) वन्य प्राणी विंग ऑफिस को धर्मशाला शिफ्ट किया गया है. ये ऑफिस राजधानी के टौलेंड में चल रहा था, जिसे अब धर्मशाला के लिए शिफ्ट कर दिया गया है. इसको लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें वन्य प्राणी विंग ऑफिस को तुरंत प्रभाव से धर्मशाला के लिए शिफ्ट करने को कहा गया है. प्रदेश मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में वन्य प्राणी विंग ऑफिस को शिमला से धर्मशाला के लिए शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद इसको लेकर अब नोटिफिकेशन जारी की गई है. शिमला से वन्य प्राणी विंग ऑफिस को शिफ्ट करने के साथ ही अब यहां पर कार्य कर रहे 30 के करीब अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धर्मशाला जाकर सेवाएं देनी होंगी. अब वन्य प्राणी विंग धर्मशाला में CPD KFW प्रोजेक्ट ऑफिस से चलेगा. वहीं, अब ऑफिस शिफ्ट होने के बाद बनखंडी चिड़ियाघर के जल्द बनने की भी उम्मीद है. कार्यालय को शिफ्ट करने की अधिसूचना (ETV Bharat)

2023 से चल रही थी कई ऑफिस को शिफ्ट करने की तैयारी अंग्रेजों ने प्रदेश की राजधानी शिमला को 25 हजार की आबादी के लिए बसाया था, लेकिन आज शिमला की आबादी 2.50 लाख के करीब है. प्रदेश की राजधानी होने के कारण शिमला में अधिकतर विभागों बोर्ड और निगमों के मुख्य कार्यालय हैं, जिस कारण शिमला शहर पर लगातार आबादी को बोझ बढ़ता जा रहा है. वहीं, घने देवदारों से घिरा शिमला एक खूबसूरत शहर भी है, जिस कारण यहां हर साल बाहरी राज्यों से लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, जिससे शिमला शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का भी अत्यधिक दबाव पड़ रहा है. वहीं वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा से शिमला में जगह जगह पर हुए भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ था. ऐसे में शिमला से आबादी का बोझ कम करने को सरकार ने कुछ ऑफिस को यहां से शिफ्ट करने की बात की थी, जिस पर अब अमल होना शुरू हो गया है. इसी तरह से सरकार ने टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफिस भी धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला लिया है. हालांकि इसे अभी तक शिमला से शिफ्ट नहीं किया गया है. ये भी पढ़ें: कोर्ट ने ड्रग तस्कर को सुनाई 11 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया

शिमला: हिमाचल की राजधानी शिमला से प्रधान मुख्य अरण्यपाल (PCCF) वन्य प्राणी विंग ऑफिस को धर्मशाला शिफ्ट किया गया है. ये ऑफिस राजधानी के टौलेंड में चल रहा था, जिसे अब धर्मशाला के लिए शिफ्ट कर दिया गया है. इसको लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई है, जिसमें वन्य प्राणी विंग ऑफिस को तुरंत प्रभाव से धर्मशाला के लिए शिफ्ट करने को कहा गया है. प्रदेश मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में वन्य प्राणी विंग ऑफिस को शिमला से धर्मशाला के लिए शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद इसको लेकर अब नोटिफिकेशन जारी की गई है. शिमला से वन्य प्राणी विंग ऑफिस को शिफ्ट करने के साथ ही अब यहां पर कार्य कर रहे 30 के करीब अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धर्मशाला जाकर सेवाएं देनी होंगी. अब वन्य प्राणी विंग धर्मशाला में CPD KFW प्रोजेक्ट ऑफिस से चलेगा. वहीं, अब ऑफिस शिफ्ट होने के बाद बनखंडी चिड़ियाघर के जल्द बनने की भी उम्मीद है. कार्यालय को शिफ्ट करने की अधिसूचना (ETV Bharat) 2023 से चल रही थी कई ऑफिस को शिफ्ट करने की तैयारी अंग्रेजों ने प्रदेश की राजधानी शिमला को 25 हजार की आबादी के लिए बसाया था, लेकिन आज शिमला की आबादी 2.50 लाख के करीब है. प्रदेश की राजधानी होने के कारण शिमला में अधिकतर विभागों बोर्ड और निगमों के मुख्य कार्यालय हैं, जिस कारण शिमला शहर पर लगातार आबादी को बोझ बढ़ता जा रहा है. वहीं, घने देवदारों से घिरा शिमला एक खूबसूरत शहर भी है, जिस कारण यहां हर साल बाहरी राज्यों से लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, जिससे शिमला शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का भी अत्यधिक दबाव पड़ रहा है. वहीं वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा से शिमला में जगह जगह पर हुए भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ था. ऐसे में शिमला से आबादी का बोझ कम करने को सरकार ने कुछ ऑफिस को यहां से शिफ्ट करने की बात की थी, जिस पर अब अमल होना शुरू हो गया है. इसी तरह से सरकार ने टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफिस भी धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला लिया है. हालांकि इसे अभी तक शिमला से शिफ्ट नहीं किया गया है. ये भी पढ़ें: कोर्ट ने ड्रग तस्कर को सुनाई 11 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना भी लगाया

Last Updated : May 14, 2025 at 8:23 PM IST