झारखंड में मनाया जा रहा है वन्य जीव सप्ताह 2025, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाना उद्देश्य

पलामू: दो से आठ अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है. इस दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण की बात हो रही है. दरअसल दो से आठ अक्टूबर तक, वन्य जीव सप्ताह मानना बेहद ही खास होता है क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी दो अक्टूबर को ही मनाया जाता है और महात्मा गांधी, अहिंसा को लेकर संदेश देते थे. महात्मा गांधी से ही प्रभावित होकर दो अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह मनाने की शुरुआत हुई.

दरअसल 2025 में वन्य जीव सप्ताह की थीम सेवा पर्व रखा गया है अर्थात वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ाना एवं उनकी मौजूदगी दिखाना है. वन्य जीव सप्ताह को लेकर ईटीवी भारत ने पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक सह वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट प्रजेशकांत जेना के साथ खास बातचीत की. उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने वन्यजीव सप्ताह को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की.

वन्य जीव के संरक्षण में बढ़ाई जा रही है जन भागीदारी

उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना बताते हैं कि झारखंड में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए, जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है. लोगों को यह बताया जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए बाघ एवं वन्य जीव कितने महत्वपूर्ण हैं? वे बताते हैं कि कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और लोगों को वन्य जीवों के बारे में जागरूक किया जा रहा है. जब तक इस तरह के अभियान से लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक वन्यजीवों की सुरक्षा आसान नहीं है. ग्रामीणों को यह भी बताया जा रहा है कि वन्य जीवों की सुरक्षा से प्रकृति एवं दूसरे तंत्र को भी फायदा है. वे बताते हैं कि कई इलाकों में ग्रामीण, वन संपदा की पूजा करते हैं और इसके संरक्षण के लिए धार्मिक समारोह का भी आयोजन करते हैं.

