झारखंड में मनाया जा रहा है वन्य जीव सप्ताह 2025, वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाना उद्देश्य

पलामू में वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है. अभियान का मकसद आम लोगों में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाना है.

Prajeshkant Jena, Deputy Director, Palamu Tiger Reserve
प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पलामू टाइगर रिजर्व (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 7, 2025 at 2:46 PM IST

पलामू: दो से आठ अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है. इस दौरान वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण की बात हो रही है. दरअसल दो से आठ अक्टूबर तक, वन्य जीव सप्ताह मानना बेहद ही खास होता है क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस भी दो अक्टूबर को ही मनाया जाता है और महात्मा गांधी, अहिंसा को लेकर संदेश देते थे. महात्मा गांधी से ही प्रभावित होकर दो अक्टूबर से वन्य जीव सप्ताह मनाने की शुरुआत हुई.

दरअसल 2025 में वन्य जीव सप्ताह की थीम सेवा पर्व रखा गया है अर्थात वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ाना एवं उनकी मौजूदगी दिखाना है. वन्य जीव सप्ताह को लेकर ईटीवी भारत ने पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक सह वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट प्रजेशकांत जेना के साथ खास बातचीत की. उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने वन्यजीव सप्ताह को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की.

संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट (Etv bharat)

वन्य जीव के संरक्षण में बढ़ाई जा रही है जन भागीदारी

उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना बताते हैं कि झारखंड में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए, जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है. लोगों को यह बताया जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के लिए बाघ एवं वन्य जीव कितने महत्वपूर्ण हैं? वे बताते हैं कि कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और लोगों को वन्य जीवों के बारे में जागरूक किया जा रहा है. जब तक इस तरह के अभियान से लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक वन्यजीवों की सुरक्षा आसान नहीं है. ग्रामीणों को यह भी बताया जा रहा है कि वन्य जीवों की सुरक्षा से प्रकृति एवं दूसरे तंत्र को भी फायदा है. वे बताते हैं कि कई इलाकों में ग्रामीण, वन संपदा की पूजा करते हैं और इसके संरक्षण के लिए धार्मिक समारोह का भी आयोजन करते हैं.

महात्मा गांधी से प्रेरित है वन्य जीव सप्ताह, सुरक्षा को लेकर लेते हैं शपथ

उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना बताते हैं कि वन्य जीव सप्ताह महात्मा गांधी से प्रेरित हैं. महात्मा गांधी अहिंसा को मानते थे, यही वजह है कि वन्य जीवों को बचाने के लिए उनके जन्मदिन से ही इस मुहिम की शुरुआत होती है. वन्य जीव सप्ताह में ग्रामीण एवं सभी तंत्र सुरक्षा को लेकर शपथ भी लेते हैं.

जागरूकता से बढ़ी है बाघों की संख्या

झारखंड में जीवों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है. यही वजह है कि पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में 2018 के बाद लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है. पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना आगे बताते हैं कि झारखंड के कई इलाकों की संस्कृति, वन्य जीव एवं वन संपदा से जुड़ी हुई है. इलाके के लोग वन्य जीव की सुरक्षा को लेकर जागरूक हैं. यही वजह है कि झारखंड के इलाके में वन्य जीव बढ़ भी रहे हैं.

दरअसल कुछ दिनों पहले रांची के सिल्ली के इलाके में बाघ का रेस्क्यू किया गया था. यह भी वन्य जीव के जागरूकता से जुड़ा हुआ अभियान था. पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में बाघों की संख्या बढ़ रही है और हैबिटेट भी तेजी से अनुकूल हो रहा है.

