जैसलमेर में ओरण और गोचर भूमि बचाने को पांच किमी पैदल मार्च, जानिए मांग...

ज्ञापन देने पहुंचे वन्यजीव प्रेमी ( ETV Bharat Jaisalmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 17, 2025 at 9:09 AM IST 2 Min Read

जैसलमेर: जिले में ओरण और गोचर भूमि के संरक्षण की मांग लेकर मंगलवार को बड़ा आंदोलन हुआ. वन्यजीव प्रेमी और किसानों ने गजरूप सागर स्वांगिया मंदिर से जिला कलेक्टर कार्यालय तक पांच किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला. इसमें बैनर, झंडे और तख्तियां थामे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. कलेक्टर कार्यालय पहुंच प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. पूर्वजों की परंपरा और संरक्षण का महत्व: वन्यजीव प्रेमी सुमेर सिंह ने बताया कि सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने पशु-पक्षियों और मवेशियों के लिए चारा-पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को ओरण और गोचर भूमि आरक्षित की थी. यह परंपरा केवल पशुओं के पालन-पोषण तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण जीवन की आत्मा थी. जब भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का अभियान चला तो तब हमारे पूर्वजों ने इसे गोचर मान विशेष दर्जा नहीं दिलवाया. इसी वजह से यह भूमि सरकारी रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के रूप में दर्ज हो गई, जो अनुचित है. पढ़ें:राजस्थान विधानसभा में सरकार पर बरसे रविंद्र सिंह भाटी, ओरण, किसान सहित कई मुद्दों पर घेरा